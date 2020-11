Anche Il castello delle cerimonie è stato messo in difficoltà dal Covid, al celebre Castello sono stati annullati circa 400 eventi.

A causa del Covid sono tante le coppie che hanno dovuto rimandare il giorno del sì più importante della vita. Il rinvio di numerosi matrimoni ha portato a diversi scompensi anche a tutte quelle agenzie, locali, ristoranti che lavorano in questo mondo: una crisi che ha colpito anche Il castello delle cerimonie, ovvero la location dell’ormai storico programma televisivo. Come ha raccontato sulle pagine di Chi la proprietaria, Imma Polese, nella caratteristico hotel sono stati annullati ben 400 eventi.

Il castello delle cerimonie in crisi per il Covid

“Trecentocinquanta, forse quattrocento. Ormai ho perso il conto delle disfatta, tra cerimonie e matrimoni” ha spiegato al settimanale Chi Imma Polese, che dalla sesta stagione è diventata lei il boss delle cerimonie.

“Si rende conto? Quattrocento sogni spezzati e tutto quel lavoro sottratto alla filiera. Poco fa abbiamo chiuso un contratto per un matrimonio, la data è 30 giugno 2022″ ha poi proseguito.

E Imma Polese è pessimista che per quanto riguarda il prossimo futuro: “Siamo fermi completamente, E con noi dipendenti e fornitori. Diciamo che l’ultimo decreto ci costringe a pensare negativo, non riusciamo a trovare speranze o sorrisi. Abbiamo sempre avuto numero alti, davamo da lavorare a oltre cento persone. Quest’anno siamo al punto zero“.

Il castello delle cerimonie: dove si trova

Il castello delle cerimonie, che tante coppie di innamorati scelgono come location per festeggiare, altro non è che il Grand Hotel La Sonrisa di Sant’Antonio Abate. E’ una struttura in stile barocco, imponente, divenuta celebre proprio grazie alla trasmissione Il boss delle cerimonie.

A partire dalla sesta stagione, dopo la morte di Antonio Polese, il programma (in onda su Real Time) ha cambiato nome in Il castello delle cerimonie. In totale sono finora state realizzate nove edizioni del reality, l’ultima andata in onda proprio nel 2020.

