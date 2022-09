Raffinata e attenta ad ogni dettaglio, ha trasformato la sua passione in una carriera di successo. Scopriamo chi è Donna Imma Polese, erede del Boss delle Cerimonie!

Una vita tra eventi sfarzosi, impegno e tanta dedizione: è la storia di Imma Polese, figlia del celebre Don Antonio Polese di Il Boss delle Cerimonie. Quest’ultimo è il titolo della trasmissione che alla morte del maestro (datata 2016) è diventata Il Castello delle Cerimonie, le cui redini sono passate proprio in mano a lei, Donna Imma. Vi sveliamo chi è, tra biografia, vita privata e curiosità…

Chi è Imma Polese, la biografia

Imma Polese è originaria di Napoli, nata il 4 novembre 1964, sotto il segno dello Scorpione, ed è la primogenita di Don Antonio Polese e Rita Greco. Ha due fratelli, Antonio e Pasquale, e alla morte del padre ha preso le redini del famoso Hotel La Sonrisa.

È qui che sono ambientate le puntate degli show che hanno reso la loro famiglia celebre in tutta Italia: Il Boss delle Cerimonie prima e Il Castello delle Cerimonie successivamente. Lo show, in onda su Real Time, ha portato nelle case degli italiani magnifici e sontuosi eventi, fatti di atmosfere extra lusso ai piedi del Vesuvio.

Imma Polese e Matteo Giordano

Nel 2020 la vediamo sempre su Real Time, ma questa volta è ospite di Gabriele Parpiglia nel suo programma Seconda Vita. Imma racconta per la prima volta del momento in cui ha dovuto raccogliere l’eredità di papà, che con lei è sempre stato molto rigido ma affettuoso.

La vita privata di Imma Polese

Il marito di Imma Polese è Matteo Giordano, non solo suo compagno da una vita, ma anche suo insostituibile braccio destro. La coppia, forte di un amore che percorre un’intera esistenza, ha sempre mostrato grandissima complicità.

Dal matrimonio sono nati tre figli, di cui una femmina e uno, il primogenito Tobia Antonio, tra i volti noti della trasmissione di casa Polese-Giordano!

Chi è il marito di Imma Polese, Matteo Giordano?

Matteo Giordano ha studiato Economia e Commercio a Salerno prima di occuparsi del Castello. Anche lui, infatti, è uno dei volti più conosciuti ed amati della trasmissione, dove si occupa dell’accoglienza e del colloquio con gli sposi. Sappiamo che anche lui è campano, ma poco altro sulla sua vita privata e tutto ciò che esula lo show.

Dove vive Imma Polese?

Donna Imma, come tutti la chiamano, vive in Campania. La sua attività a La Sonrisa la tiene impegnata per gran parte dell’anno e al suo fianco c’è sempre la splendida famiglia. Tutti i componenti contribuiscono alla buona riuscita di grandi eventi tra cui nozze e compleanni, battesimi e molto altro ancora!

Imma Polese in 4 curiosità

-L’eleganza è una delle sue note distintive, eredità raccolta a piene mani dagli insegnamenti paterni. Adora porgere il suo saluto agli ospiti della sua location ma senza essere mai invadente. Il pubblico la ama proprio per la sua compostezza!

-Su Instagram nessun account personale ma soltanto quello dell’hotel che gestisce…

-Non sappiamo a quanto ammontino i suoi guadagni, ma non c’è dubbio che gli affari vadano bene: sempre più coppie, anche grazie alla televisione, ambiscono ad uno sfarzoso matrimonio al castello degno di una favola…

-A proposito di affari: la pandemia del Coronavirus ha certamente messo in difficoltà molte attività. Nel caso del Castello delle Cerimonie, a novembre del 2020 Imma Polese ha confermato che sono stati annullati 400 eventi.

