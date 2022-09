Il pubblico di Real Time si è affezionato a lui attraverso lo show Il Castello delle Cerimonie, ma chi è Matteo Giordano, il marito di Imma Polese?

Ha sposato l’intraprendente Imma Polese, figlia del celebre ‘boss’ delle cerimonie Don Antonio Polese, e con lei è diventato famoso su Real Time grazie al programma Il Castello delle Cerimonie. Matteo Giordano è uno dei volti di punta del noto hotel La Sonrisa, che ospita lo show dedicato ai grandi eventi nel cuore della Campania.

In TV si fa in 4 per venire incontro alle richieste degli sposi, ma cosa sappiamo sul suo conto? Ecco qualche curiosità su Matteo Giordano!

Chi è Matteo Giordano, la biografia

Originario di Sant’Antonio Abate (Napoli), Matteo Giordano è il famoso volto della trasmissione Il Castello delle Cerimonie. La morte del suocero Don Antonio Polese, nel 2016, ha visto il precedente show cambiare nome (prima era Il Boss delle Cerimonie) ma non ha perso lo smalto di sempre.

Sul suo profilo Facebook non ci sono riferimenti alla data di nascita ma si legge che ha studiato Economia e Commercio a Salerno. Con la sua famiglia si occupa del famosissimo hotel La Sonrisa, che appartiene a sua moglie: lui gestisce il colloquio con gli sposi e fa in modo di soddisfare tutte le loro richieste.

Imma Polese e Matteo Giordano: la storia

La moglie di Matteo Giordano si chiama Imma Polese ed è la primogenita del grande imprenditore Don Antonio Polese. Insieme a lei, dopo il matrimonio e soprattutto con la morte del suocero (avvenuta nel 2016) Matteo si occupa di portare avanti la grandiosa avventura de La Sonrisa.

La coppia, sempre molto unita anche sul lavoro, ha avuto tre figli, il primo dei quali è spesso presente in tv al fianco dei genitori. Il suo nome? Antonio Tobia…

Dove vive Matteo Giordano?

Matteo Giordano vive in Campania con la sua adorata famiglia. Impegnatissimo nel lavoro, spesso si dedica a qualche selfie con la moglie e a qualche uscita per un po’ di relax.

Non si conosce molto altro riguardo i suoi eventuali spostamenti del passato nè tantomeno i suoi guadagni.

3 curiosità su Matteo Giordano

-Non ha un profilo Instagram ma appare in tantissimi scatti su quello legato all‘hotel La Sonrisa.

-Porta sempre gli occhiali, uno degli accessori per lui irrinunciabili.

-Il pubblico ama la sua grandissima pazienza e la grande capacità di cercare sempre la soluzione a ogni criticità…

