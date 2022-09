Il nome di Mattia Carzaniga dal 2022 è noto anche nella galassia social dei meme per il siparietto virale con Cate Blanchett: ecco chi è lui e cosa è successo a Venezia…

Travolto sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia 2022 da… Cate Blanchett! Ne sa qualcosa il diretto interessato, Mattia Carzaniga, giornalista e volto noto della Rai protagonista di una scena che, dal Lido della 79esima edizione della Mostra d’arte cinematografica, è rimbalzata sui social diventando virale… Scopriamo di più sulla sua storia, tra biografia e curiosità.

Chi è Mattia Carzaniga?

Mattia Carzaniga è balzato in testa ai social nel 2022 quando, intento a fare il suo lavoro di giornalista sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia, è stato travolto dall’attrice Cate Blanchett in un siparietto diventato virale…

In poco tempo per tutti è diventato “l’eroe” nazionale tra le cronache dello spettacolo, protagonista della scena oggetto di curiosi meme con la star più attesa e ammirata dell’evento. Mentre camminava sul tappeto rosso di Venezia 79, Cate Blanchett lo ha centrato in pieno e lui, con una grazia e un tono d’altri tempi, le ha rivolto il suo “Thank you“…

Mattia Carzaniga è un nome noto nel mondo dell’informazione, giornalista cinematografico per Rolling Stone e conduttore delle dirette dal red carpet per Rai Movie.

La vita privata di Mattia Carzaniga e dove vive?

Per quanto riguarda la vita privata, di Mattia Carzaniga non si sa molto. Nato nel 1983, festeggia il compleanno il 2 febbraio ed è del segno dell’Acquario. Quello che è emerso sul suo conto riguarda prevalentemente la sua carriera di giornalista, iscritto all’Ordine dei giornalisti della Lombardia come pubblicista.

Vive nella stessa regione e ha dipinto così il suo punto di vista sulla viralità della scena che l’ha visto protagonista a Venezia, “travolto” dall’attrice Cate Blanchett sul red carpet, ai microfoni di Adnkronos: “Questa cosa mi fa molto ridere perché io uso molto i social ma negli ultimi anni soprattutto da osservatore, per lavoro. Ormai posto solo le foto dei cani. E finire dentro questa cosa mi ha dato la misura del meccanismo irrefrenabile che si attiva in questi casi“. In una breve bio sul sito web di Panorama si legge: “Guarda molti film, passa troppo tempo online e ruba pezzi di storie alle persone che incontra“…

Altre 3 cose da sapere su Mattia Carzaniga

– “Se mi vuoi, sarò al bar“, recita la sua bio sul suo profilo Instagram…

– Sui social spicca il suo diminutivo “Il Carza”.

– L’amore ai tempi di Facebook e Facce da schiaffi sono i titoli dei suoi libri…

