In Francia è partita la sperimentazione di Netflix Direct, la funzione che stravolge il modo di utilizzare la celebre piattaforma streaming.

Il gran numero di film e serie TV tra cui scegliere e la possibilità anche di vedere in qualsiasi momenti il contenuto scelto hanno fatto la fortuna di Netflix. La celebre piattaforma streaming ha ora pensato a una sorta di rivoluzione da attuare con una nuova funzione: Netflix Direct. Il servizio è al momento disponibile solamente in Francia e strizza l’occhio alla TV generalista, che non a caso ha ancora parecchio successo con il pubblico francese.

Netflix Direct: cos’è e come funziona

Netflix Direct è una funziona per cui nella piattaforma streaming viene creato una sorta di palinsesto televisivo: gli utenti che decideranno di utilizzarlo non dovranno così scegliere quale serie TV vedere tra le tante a a disposizione ma al termine di un episodio di una serie, ne partirà in automatico un altro di una differente serie TV.

Netflix Direct non seleziona in maniera casuale le serie TV da far vedere ai suoi utenti, ma le sceglie dalla lista di quelle che hanno il maggior successo. Gli utenti sapranno quindi in anticipo a che ora e quando andrà in onda un determinato episodio, come avviene nella classica programmazione televisiva.

Netflix Direct in Italia

Come detto in precedenza, il servizio Netflix Direct al momento è attivo solamente in Francia: dal 5 novembre è testato su un numero ristretto di utenti ma da dicembre sarà disponibile per tutti gli abbonati in Francia. Quando sarà disponibile anche in Italia questo servizio? Al momento è presto per dirlo, molto dipenderà anche dal successo che avrà in Francia.

Da Netflix hanno inoltre spiegato perché il test di Netflix Direct è iniziato solamente in un Paese: “In Francia, dove il consumo televisivo tradizionale è molto popolare, a molti spettatori piace l’idea di una programmazione che eviti di dover scegliere cosa guardare”.

