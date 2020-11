Nella primavera del 2021, Covid permettendo, inizieranno le riprese di Don Matteo 13: Terence Hill torna a indossare la tunica.

Don Matteo torna in Tv. La celebre serie TV di Rai Uno con protagonista Terence Hill proseguirà con la stagione 13: una notizia questa che arriva un po’ a sorpresa, dopo che negli scorsi mesi si erano diffuse varie voci sul fatto che la fiction fosse ufficialmente terminata con la dodicesima stagione, andata in onda tra gennaio e marzo del 2020. L’inizio delle riprese è fissato per la primavera del 2021, Coronavirus permettendo, considerato che già molte altre produzioni, tra film e serie TV, hanno subito rinvii a causa del Covid.

Don Matteo 13: quando esce?

Per poter vedere su Rai Uno gli episodi della stagione 13 di Don Matteo bisognerà però attendere tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022, sempre ammesso che i lavori di ripresa delle varie puntate non subiscano ritardi a causa del Covid.

La notizia dell’arrivo della stagione 13 di Don Matteo non è stata accolto con entusiasmo solamente dai fan della fiction, ma anche dagli stessi protagonista, come dimostra un post pubblicato su Instagram da Maurizio Lastrico, l’attore che interpreta il ruolo di Marco Nardi.

“Felicissimo per questa notizia!!! Gli amici più pessimisti dicono che le restrizioni potrebbero durare ancora tanto tempo. Voi che ne dite?

Spoleto arriviamo!!!” ha scritto l’attore.

Don Matteo 13: le location della serie TV

Come anche Maurizio Lastrico ha scritto nel post pubblicato sul proprio profilo Instagram, anche la stagione 13 di Don Matteo sarà girata sempre a Spoleto, città che è diventata la principale location della serie TV a partire dalla nona stagione.

In precedenza, come i fan della serie TV sanno bene, le avventure e le indagini di Don Matteo e dei vari carabinieri erano ambientate e girate in un’altra città dell’Umbria: Gubbio.

