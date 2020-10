Netflix ha svelato quali sono le seire TV originali più viste dai suoi utenti nel corso del 2020: al primo posto c’è La casa di carta.

Netflix è una delle piattaforme on demand più amate dal pubblico, come i numerosi abbonati in ogni angolo del mondo dimostrano. Da anni il colosso dello streaming americano si occupa anche della produzione, e non solo della distribuzione, di film e serie TV: molti di questi hanno avuto un enorme successo e, ora che il 2020 volge al termine, Netflix ha stilato una classifica delle serie TV originali più viste proprio in questo anno.

Netflix: le serie TV originale più viste

Il 2020 è stato l’anno dell’arrivo su Netflix della quarta stagione de La casa di carta: una stagione che ha fatto molto discutere, che ha ricevuto numerose critiche, ma che è stata vista da 65 milioni di spettatori. Un numero che la proietta al primo posto di questa graduatoria.

Al secondo posto c’è invece Tiger King, che è stata vista da 64 milioni di utenti: il protagonista di questa serie TV è Joe Exotic, un eccentrico addestratore di animali e proprietario di uno zoo in Oklahoma.

Sul terzo gradino del podio troviamo invece Too Hot To Handle, vista da 51 milioni di spettatori.

Per poco fuori dal podio, ma solo perché gli episodi sono arrivati su Netflix solamente lo scorso 18 settembre, troviamo Ratched, la serie TV prequel del film Qualcuno volò sul nido del cuculo: in pochi giorni è stata vista da 48 milioni di spettatori.

Al quinto posto c’è la seconda stagione The Umbrella Academy, con i suoi 43 milioni spettatori, seguita da Non ho mai… e Space Force, entrambe al sesto posto con 40 milioni di spettatori.

Scendendo la classifica troviamo la stagione 5 di Lucifer con 38 milioni di spettatori che l’hanno vista, Floor is Lava, con i suoi 37 milioni di utenti.

