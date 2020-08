Gli otto episodi del Ratched faranno il loro debutto su Netflix il 18 settembre 2020. Cast, trama, anticipazioni: ecco tutto quello che c’è da sapere.

Chi ha visto Qualcuno volò sul nido del cuculo, capolavoro del 1975 con Milos Forman, ricorderà certamente il personaggio dell’infermiera Mildred Ratched, splendidamente interpretata da Louise Fletcher (che grazie a questo ruolo vinse anche il Premio Oscar alla Migliore attrice non protagonista). Ora, a distanza di 45 anni dall’uscita nelle sale cinematografiche della pellicola, la sadica infermiera, diventa la protagonista assoluta di una serie TV che il prossimo 18 settembre farà il proprio debutto assoluto su Netflix. La serie, il cui titolo è proprio Ratched, è composta da 8 diversi episodi.

Ratched: le anticipazioni e la trama della serie TV

La serie TV Ratched è ambientata nel 1947, quando Mildred arriva in California per iniziare a lavorare in un importante e prestigioso ospedale psichiatrico, dove si svolgono anche dei nuovi (e anche inquietanti) esperimenti sulla mente umana.

Con lo scorrere della storia e delle puntate si scoprirà che Mildred è una persona molto diversa da come appare che, come recita la sinossi ufficiale della serie TV, “dimostra che i mostri possono non solo nascere, ma anche essere creati”.

Ratched: il cast della serie TV

A raccogliere l’eredità di Louise Fletcher nel ruolo dell’infermiera Mildred Ratched è Sarah Paulson, attrice diventata celebre in tutto il mondo per aver lavorato in un’altra serie Tv: American Horror Story.

Oltre che su Sarah Paulson, nel cast della serie TV Fletcher troviamo anche molte altre star di Hollywood: spicca, fra tutte, la presenza di Sharon Stone, ma nel cast della serie Tv troviamo anche attori e attrici del calibro di Vincent D’Onofrio, Cynthia Nixon, Amanda Plummer e Judy Davis.

Completano il cast Jon Jon Briones, Finn Wittrock, Charlie Carver, Alice Englert, Corey Stoll e Sophie Okonedo.

