Il bonus pc da 500 euro è stato annunciato dalla ministra per l’Innovazione Paola Pisano: scopriamo insieme chi potrà richiederlo e come.

C’è un nuovo voucher in arrivo nel mese di settembre: il bonus pc da 500 euro. Lo ha annunciato in un’intervista al Corriere della Sera la ministra per l’Innovazione Paola Pisano. Di cosa si tratta? Di un incentivo per permettere a chi ancora non dispone di una connessione a internet di poterne finalmente usufruire. Non è infatti un bonus riservato esclusivamente all’acquisto di un computer nuovo, ma a tutto ciò che può servire per far entrare internet nella propria vita. Ecco a chi si rivolge e come poterlo richiedere.

Bonus pc da 500 euro: chi potrà richiederlo

Dopo il bonus vacanze, è in arrivo dunque un altro bonus. Di un provvedimento di questo genere si era iniziato a parlare già nel maggio 2020, quando il governo era al lavoro con i precedenti decreti per affrontare l’emergenza Coronavirus. Risolte altre problematiche più impellenti, la proposta è tornata sul tavolo di Palazzo Chigi. Il via libera per questo nuovo bonus è arrivato il 4 agosto dalla Commissione Europea. Manca ancora il testo ufficiale, atteso però a breve, visto che il provvedimento entrerà in vigore a settembre. Tuttavia, la Ministra ha già potuto disegnare un quadro generale del funzionamento di questo nuovo voucher.

FONTE FOTO: https://pixabay.com/it/photos/ufficio-business-portatile-carta-3295561/

Il bonus sarà a beneficio delle famiglie con reddito Isee inferiore a 20mila euro e permetterà loro di poter accedere a un voucher fino a 500 euro destinato all’acquisto di un tablet, un personal computer o all’accesso a servizi di connettività. Spiega la ministra Pisano: “Questa è solo la prima fase delle misure di sostegno del Comitato banda ultra larga da me presieduto“.

Come richiedere il bonus pc da 500 euro

Il bonus è atteso per settembre, come annunciato dalla ministra. Non è ancora stato pubblicato il testo con tutte le linee guida, ma dovrebbe arrivare a breve. Per il momento l’unica informazione ufficiale riguarda la platea cui si rivolgerà questo incentivo. Per tutti gli altri dettagli restiamo in attesa.

FONTE FOTO: https://pixabay.com/it/photos/ufficio-business-portatile-carta-3295561/