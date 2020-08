Che cos’è il nitrato di ammonio, il materiale responsabili delle devastati esplosioni nel centro di Beirut, in Libano. Viene usato in agricoltura.

Il 4 agosto 2020, il centro della capitale del Libano Beirut è stato devastato da alcune tremende esplosioni che hanno fatto centinaia di morti, migliaia di feriti e danni incalcolabili. Subito si è cercata la causa di queste deflagrazioni e la si è trovata nel nitrato di ammonio, un materiale usato principalmente come fertilizzante in agricoltura. A causare le esplosioni, quindi, sono state 2750 tonnellate di nitrato di ammonio presenti in un deposito. Ecco cosa c’è da sapere su questo materiale, innocuo a prima vista.

Nitrato di ammonio: a cosa serve e le sue proprietà

Come già accennato il nitrato di ammonio è uno dei fertilizzanti più usati in agricoltura nel mondo. Alla vista si presenta come piccole palline o granuli, così com’è norma produrlo per l’uso. È altamente solubile ed è anche uno dei principali materiali che si usano per fabbricare esplosivi, usati nella maggioranza dei casi nelle miniere e nelle cave.

Nitrato di ammonio

Come fa a esplodere? Per quanto riguarda l’uso che se ne fa come esplosivo, viene miscelato con del carburante. È considerato come materiale pericoloso ed è soggetto a numerose norme sull’utilizzo. Inoltre è conosciuto come salnitro ed è usato nell’80% degli esplosivi prodotti negli Stati Uniti. Infine la quantità maggiore viene estratta in Cile, più precisamente ad Atacama, dove ci sono i depositi più grandi al mondo.

Viene prodotto in maniera completamente sintetica al giorno d’oggi, facendo reagire l’ammoniaca con l’acido nitrico. La sostanza chimica è al 100% sintetica. Non è una molecola instabile, tanto che appare sempre controllata. Da produrre è relativamente economica.

Nitrato di ammonio a Beirut

Nel deposito in cui erano stoccate 2750 tonnellate di nitrato di ammonio, secondo fonti ufficiali, sarebbe stato un incendio a causare le esplosioni, che ha portato a centinaia di morti e migliaia di feriti.