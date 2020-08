Anziché SuperQuark, su Rai 1 in prima serata andrà in onda lo speciale Zavoli, storia di un cronista: l’appuntamento è per le 21.30 circa.

Cambia il palinsesto serale di Rai 1: anziché il consueto appuntamento con una nuova puntata di SuperQuark, mercoledì 5 agosto in prima serata andrà in onda Zavoli, storia di un cronista. Uno speciale condotto da Monica Maggioni dedicato all’ex presidente Rai scomparso nella notte a Roma all’età di 96 anni. Nel corso del programma saranno tanti gli omaggi e i ricordi da parte delle autorità oltre che di personaggi dello spettacolo.

Sergio Zavoli, è morto: il ricordo di Raffaella Carrà

Tra i tanti ricordi di Sergio Zavoli spicca quello di Raffaella Carrà, che ha voluto scrivere una lettera all’ex presidente Rai. “Caro Dott. Zavoli, è con profondo dispiacere che ho saputo che non è più fra noi. Ma lei per me rimarrà per sempre nel mio cuore anche se l’ho incontrata una volta sola a Viale Mazzini” si legge nelle prime righe della lettera.

Sergio Zavoli

“Era l’ora di colazione e lei mangiava due grissini ed un pezzettino di formaggio. In strada c’era una manifestazione di operai della Rai e io salii al settimo piano per farle una domanda: “lei è sicuro che io debba firmare il contratto con la Rai, in questo momento?”. Lei mi rispose: “certo che si, due cose non darò a Berlusconi: il Meter e la Carrà”. Me ne andai rassicurata, ma anche con il timore di ritorsioni, grazie a Dio non successe nulla. Ho ammirato il grande giornalista che tra le altre cose mi fece amare il “Giro d’Italia” per sempre. Le voglio bene” ha poi concluso Raffaella Carrà.

Zavoli: il ricordo di Sergio Mattarella

Anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha voluto ricordare Sergio Zavoli:

“Il giornalismo italiano perde uno dei suoi maestri. Il congedo di Zavoli – come lui stesso lo definiva – sarà occasione per ripensare la sua eredità, per ricordare l’originalità e la qualità dei suoi lavori più importanti, per trarre spunti e ispirazione dal suo stile, dalla sua etica professionale, dalla sua grande forza narrativa capace di andare in profondità e di cogliere l’umanità che sta dietro gli eventi e i protagonisti”.