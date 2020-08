Da mercoledì 5 maggio, in seconda serata, su Rai 2 debutta E la chiamano estate, il nuovo programma condotto da Federico Quaranta.

Si intitola E la chiamano estate ed è il nuovo programma di Rai 2 che andrà in onda per quattro settimane ogni mercoledì sera in seconda serata. Alla guida della trasmissione c’è Federico Quaranta, che in questa sua nuova avventura televisiva è accompagnato da Laura Forgia e Manila Nazzaro. In ogni puntata gli spettatori potranno conoscere alcuni meravigliosi luoghi d’Italia: la prima puntata è dedicata al Salento, il viaggio partirà da Lecce e arriverà fino di Santa Maria di Leuca. Gli ospiti della prima puntata non potevano quindi che essere dei salentini doc come i Sud Sound System.

Federico Quaranta: i programmi

Federico Quaranta non è nuovo alla conduzione di programmi estivi: nel 2014, e successivamente anche nel 2016, aveva condotto su Rai 1 Estate in diretta insieme a Eleonora Daniele. Nello stesso arco di tempo lo abbiamo visto anche alla guida di Linea verde Orizzonti Estate e, dal 2017 al 2019, è stato il volto principale di Linea verde estate.

Federico Quaranta

Ma Federico Quaranta sugli schermi della Rai lo abbiamo visto anche in molti altre vesti: tra il 2015 e il 2017 ha anche sostituito Antonella Clerici in alcune puntate di La prova del Cuoco, è stato poi uno dei volti di Mezzogiorno italiano e ora lo possiamo rivedere in questa nuova avventura su Rai 2.

Laura Forgia e Manila Nazzaro: i programmi

L’ex professoressa de L’Eredità, Laura Forgia, su Rai 2, oltre che con E la chiamano estate, la possiamo vedere anche con Easy Driver, il programma dedicato ai motori che va in onda al sabato pomeriggio.

Dopo la parentesi su Canale 5 come concorrente di Temptation Island, l’ex Miss Italia Manila Nazzaro torna dunque alla Rai, dove in precedenza a Eva condotto anche due edizione de L’anno che verrà e Mezzogiorno in famiglia.