Uscito nel 2008, Mamma mia! è l’adattamento cinematografico dell’omonimo musical con le canzoni degli Abba: ecco le location.

Mamma Mia! è probabilmente la più celebre canzone degli Abba, ma è anche il titolo di un musical e del suo adattamento cinematografico uscito nelle sale nel 2008. La commedia sentimentale è stata girata da Phyllida Lloyd ed è ispirata al film del 1968 Buonasera, signora Campbell, diretto da Melvin Frank: non un film qualunque, considerato che è il DVD più venduto di tutti i tempi in Gran Bretagna. Vediamo ora quali sono le location scelte e successivamente utilizzata dalla regista e dai produttori per girare Mamma Mia!.

Mamma Mia! Le location del film

Mamma Mia! È stato girato in Grecia, principalmente su due isole: Skopelos e Skiathos. La spiaggia che si vedere nelle prime sequenze della pellicola è quella di Castani, che si trova proprio nella prima delle due isole citate.

Meryl Streep

La chiesa che si può ammirare sorgere in cima a uno scoglio è invece la chiesa di Agios Ioannis sto Kastri, situata nel piccone paese di Giostra. Il porto dove all’inizio dl film possiamo vedere i personaggi Sam Carmichael e Harry Bright si trova sull’isola di Skiathos.

Alcune location della pellicola sono invece state create negli studi cinematografici, tra queste anche quelle della cosiddetta Villa Donna, l’hotel dove vive la protagonista.

Mamma Mia! Il cast del film

Per girare il suo Mamma Mia! la regista Phyllida Lloyd ha raggruppato una serie di vere e proprie star di Hollywood. La protagonista è la star del cinema per l’eccellenza, una migliori nel panorama internazionale: Meryl Streep.

Al suo fianco troviamo altri celebri attori del calibro di Pierce Brosnan e Colin Firth. Completano poi il cast di Mamma Mia! Amanda Seyfried, Stellan Skarsgard, Julie Walters, Dominic Baranski, Philip Michael, Rachel McDowall e Ashley Lilley.