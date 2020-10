Da fine ottobre nelle edicole sarà possibile acquistare le figurine di Elettra Lamborghini: il 2020 è sempre di più il suo anno.

Elettra Lamborghini è la vera e propria regina di questo 2020, un anno che per la cantante e presentatrice è certamente positivo. Il matrimonio con Afrojack è stato, da un punto di vista personale, certamente il punto più altro degli ultimi mesi, ma c’è da segnalare anche l’arrivo di un album di figurine dedicato a lei al suo mondo. Ma non sono, da giovedì 29 ottobre è in vendita anche un fumetto intitolato Elettra Lamborghini e la Dea del Ritmo, mentre nel 2021 arriverà una serie Tv incentrata sulla sua vita e la sua carriera.

Elettra Lamborghini: le figurine

L’album di figurine di Elettra Lamborghini è composto da 32 pagine e da un totale di 144 figurine dal collezionare e da incollare. L’album è in totale divise in tre parti.

ELETTRA LAMBORGHINI

La prima parte è dedicata al mondo di Elettra Lamborghini, agli amici e ai suoi animali, che accompagnano la sua vita. La seconda parte è invece dedicata alla vita quotidiana e contiene anche alcune consigli della stessa cantante. La terza e ultima parte, invece, è dedicata alla lotta al bullismo e al bodyshaming, con la stessa cantante impegnata nello spiegare ai propri giovani fan l’importanza dell’accettazione di se stessi.

Elettra Lamborghini: il fumetto

Come detto in precedenza, in questo fine ottobre non arrivano in edicola solamente l’album e le figurine dedicata a Elettra Lamborghini ma anche un fumetto dove è la protagonista.

“Quando BeccoGiallo mi ha proposto di diventare la protagonista di un fumetto, ho accettato immediatamente! Fin da subito mi ha colpito l’idea di poter diventare un’eroina, magari con dei superpoteri, una sorta di Wonder Elettra in versione moderna” ha dichiarato la stessa cantante commentando la notizia dell’uscita di una storia a fumetto a lei dedicato.