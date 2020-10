Il 23 dicembre su Netflix arriva The Midnight Sky, film fantascientifico diretto e interpretato da George Clooney.

Si intitola The Midnight Sky ed è il nuovo film diretto, ma anche interpretato, da George Clooney. La pellicola è l’adattamento cinematografico del romanzo fantascientifico La distanza tra le stelle, opera d’esordio della scrittrice Lily Brooks-Dalton. Quella diretta da George Clooney è un’opera drammatica, ambientata in un mondo dispotico, che verrà distribuita in streaming su Netflix a partire da mercoledì 23 dicembre 2020. Dalla trama al cast, vediamo ora tutto quello che c’è da sapere su questo film.

The Midnight Sky: la trama del film

Sono due i protagonisti principali di The Midnight Sky: Augustine e Sully. Il primo è un anione scienziato, solitario, che ha deciso di passare il resto della sua vita in una base del Circolo polare artico. Questo lo porterà a sopravvivere a una violenta esplosione nucleare che ha distrutto l’umanità sulla terra. Nella base, oltre a Augustine, è rimasta anche una misteriosa bambina di nome Iris.

George Clooney

Sully è invece un’astronauta di ritorno della prima missione spaziale su Giove. La donna e i suoi compagni sono anche loro tra i pochi essere umani sopravvissuti. Dallo spazio, ignari di ciò che è accaduto, cercano invano di mettersi in contatto con la Terra per il loro rientro. L’unico contatto che è possibile stabilire è però quello con Augustine.

The Midnight Sky: il cast del film

Come detto in precedenza, oltre che essere il regista di The Midnight Sky, George Clooney è anche il protagonista principale: è lui infatti a interpretare il ruolo di Augustine. L’altra grande protagonista del film, l’astronauta Sully, è invece impersonata da Felicity Jones.

Caoilinn Springall veste invece i panni della piccola Iris. Nel cast del film troviamo anche Kyle Chandler, Demian Bichir, David Oyelowo, Tiffany Boone, Sophie Rundle, Ethan Pech, Tim Russ e Miraim Shor.