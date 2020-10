“Elettra Lamborghini e la Dea del Ritmo”: è questo il titolo del nuovo fumetto di BeccoGiallo con protagonista propria l’ereditiera e cantante.

Elettra Lamborghini è sempre più uno dei personaggi del momento: dopo il matrimonio con Afrojack e l’annuncio di una docu-serie incentrata sulla sua vita e sulla sua carriera, è arrivata la notizia che la cantante ed ereditiera diventerà un fumetto. Il titolo della graphic novel, edita da BeccoGiallo, è Elettra Lamborghini e la Dea del Ritmo: la protagonista la vedremo muoversi in un universo parallelo dove dovrà vedersela con diversi ostacoli e imprevisti.

Il fumetto Elettra Lamborghini e la Dea del Ritmo: quando esce

Per poter leggere le avventure a fumetti di Elettra Lamborghini è necessario attendere giovedì 29 ottobre: è infatti questo il giorno scelto da BeccoGiallo per il lancio della nuova iniziativa editoriale.

Elettra Miura Lamborghini

“Quando BeccoGiallo mi ha proposto di diventare la protagonista di un fumetto, ho accettato immediatamente! Fin da subito mi ha colpito l’idea di poter diventare un’eroina, magari con dei superpoteri, una sorta di Wonder Elettra in versione moderna” ha dichiarato la stessa Elettra Lamborghini, commentando la notizia dell’uscita del fumetto di cui è protagonista.

Elettra Lamborghini: la serie TV

Come detto in precedenza, oltre che il fumetto, sta per arrivare anche una serie TV su Elettra Lamborghini: per la verità è una sorta di documentario in dieci puntate, ognuna della durata di 30 minuti, che racconterà la vita e la carriera della celebre ereditiera, diventata cantante e presentatrice televisiva.

La serie Tv è prodotta da Discovery Italia e dalla primavera del 2021 (non c’è però ancora una data di uscita ufficiale) sarà disponibile sulla piattaforma streaming Dplay Plus. Successivamente si potrà però vedere anche in chiaro su Real Time (canale 31 del digitale terrestre). Non resta quindi che attendere sia il fumetto che la serie Tv.