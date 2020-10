Con il Decreto Rilancio sono stati introdotti moltissimi bonus in scadenza a fine anno, salvo ulteriori proroghe, per sostenere l’economia: ecco i principali.

A causa della pandemia da Coronavirus, che ha messo in seria difficoltà l’economia di tutto il mondo, l’Italia ha adottato con il Decreto Rilancio una serie di bonus per incentivare la crescita dopo uno dei periodi più duri della nostra storia. Bonus e agevolazioni in scadenza per la maggior parte nel 2020, salvo ulteriori proroghe. Tra questi c’è ovviamente il Superbonus 110%, il più chiacchierato di questi mesi. Ma anche molti altri che si sono già dimostrati molto utili. Ricordiamo qui i principali.

Bonus 2020: dalle bici ai motorini

Specialmente durante l’estate, uno dei più apprezzati (oltre al bonus vacanze) è stato il bonus bici. Si tratta di un incentivo che permette di ricevere un contributo del 60% sull’acquisto di una biciclietta, sia normale che elettrica, ma anche di monopattini elettrici, fino a un limite di 500€.

Bonus bici

C’è poi l’ecobonus auto, ovvero degli incentivi fino a 3500 euro per chi acquista un’auto Euro 6 e rottama un veicolo che abbia almeno 10 anni. L’incentivo arriva a toccare i 10mila euro per le auto elettriche i 6500 per le ibride.

Incentivi simili sono poi previsti per l’acquisto di moto, motorini elettrici e ibridi. In questo caso si arriva fino a 4mila euro in caso di rottamazione di un vecchio due ruote. Senza rottamazione, invece, l’agevolazione ha un limite di 3mila euro. Tutti questi bonus hanno scadenza al 31 dicembre 2020.

Come funziona il Superbonus 110%

Ovviamente, però, il bonus più apprezzato tra quelli presenti nel Decreto Rilancio è il cosiddetto Superbonus 110% (da non confondere con il bonus mobili), agevolazione che consente una detrazione del 110% delle spese per lavori antisismici e di riqualificazione energetica. La detrazione si recupera in cinque anni e vale per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Di questo importante incentivo possono usufruirne i proprietari degli immobili, ma anche nudo proprietari, usufruttuari e inquilini, se in possesso del consenso da parte del proprietario.