Nella primavera del 2021 su Dplay Plus, la piattaforma streaming di Discovery, arriva una serie Tv di dieci puntate su Elettra Lamborghini.

Elettra Lamborghini è la donna del momento, dopo quella delle nozze con il dj Afrojack, è arrivata anche un’altra notizia importante che la riguarda: Discovery Italia ha messo in cantiere una serie TV su di lei. Una sorta di documentario in dieci puntate, ognuna della durata di 30 minuti, che racconterà la vita e la carriera della celebre ereditiera, diventata cantante (l’abbiamo vista anche sul palco del Teatro Ariston al Festival di Sanremo 2020) e presentatrice televisiva.

Elettra Lamborghini, la serie TV: dove vederla

Per vedere le dieci puntate della serie TV su Elettra Lamborghini bisognerà aspettare fino alla primavera del 2021. Come detto in precedenza, a produrre lo show è Discovery Italia, non a casa i vari episodi saranno disponibili sulla piattaforma streaming Dplay Plus.

Elettra Lamborghini

Chi non è abbonato alla piattaforma per contenuti on demand, potrà comunque vedere la serie TV in chiaro su Real Time (canale 31 del digitale terrestre), ma dovrà aspettare un po’ più di tempo.

Elettra Lamborghini, la serie TV: la trama

Abbiamo detto in precedenza che i dieci episodi della serie TV su Elettra Lamborghini racconterà la vita e la carriera dell’ereditiera.

Le riprese sono iniziate durante l’estate e le telecamere hanno iniziato a seguire la protagonista assoluta dello show. Non mancheranno ovviamente le immagini del matrimonio con Afrojack, così come non mancheranno i suoi tour musicali.

Nel corso dei vari episodi verrà dato uno sguardo approfondito anche all’infanzia di Elettra Lamborghini, al suo esordio nella televisione italiana con #Riccanza e tutta la sua carriera, più che altro nel mondo della musica. Se questa serie Tv vi incuriosisce o volete conoscere meglio e saperne di più su Elettra Lamborghini non vi resta che aspettare e collegarvi poi su Dplay Plus.