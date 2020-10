Forbes ha stilato la classifica delle attrici più pagate al mondo: Sofia Vergara batte tutte con i suoi 43 milioni di dollari.

Molte serie TV ormai si possono equiparare ai film di Hollywood per qualità, sia della trama che dei più piccoli dettagli, e cast. Non è un caso che molti attori e attrici, tra cui anche diversi vincitori e vincitrici di Premi Oscar, abbiano accettato ruoli nei vari telefilm. Non è neanche un caso che l‘attrice più pagata al mondo sia proprio una star di una serie TV: parliamo di Sofia Vergara, la protagonista di Modern Family. Come ogni anno, la prestigiosa rivista Forbes ha stilato la classifica delle attrici più pagate: vediamola insieme.

Le attrici più pagate nel 2020

Come detto in precedenza, al primo posto della classifica delle attrici più pagate al mondo stilata da Forbes c’è Sofia Vergara, con i suoi 43 milioni di dollari.

Sofia Vergara

AL secondo posto c’è Angelina Jolie, protagonista del film The Eternals, del Marvel Cinematic Universe, che ha guadagnato 35 milioni di dollari. Sul terzo gradino del podio troviamo un’altra interprete di un film sui supereroi: Gal Gadot. La protagonista di Wonder Woman ha guadagnato 31,5 milioni di dollari.

Per trovare un’altra star della serie TV in questa classifica bisogna poi scendere all’ottavo posto dove c’è Ellen Pompeo con i suoi 19 milioni di dollari. La protagonista di Grey’s Anatomy guadagna circa 550.000 a episodio.

Nelle prime dieci posizioni di questa classifica troviamo poi anche star come Meryl Streep, Nicole Kidman e Emily Blunt.

La classifica di Forbes delle attrici più pagate nel 2020

Ecco la classifica completa di Forbes delle attrici più pagate al mondo dal 1° al 10° posto:

1) Sofia Vergara – 43 milioni

2) Angelina Jolie – 35 milioni

3) Gal Gadot – 31,5 milioni

4) Melissa McCarthy – 25 milioni

5) Meryl Streep – 24 milioni

6) Emily Blunt – 22,5 milioni

7) Nicole Kidman – 22 milioni

8) Ellen Pompeo – 19 milioni

9) Elisabeth Moss – 16 milioni

10) Viola David – 15,5 milioni