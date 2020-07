Non in molti lo sanno, ma i gusci d’uovo possono essere utilizzati in tanti modi: per la pulizia della casa e per il benessere delle piante da giardino! Ecco 5 consigli.

Le uova sono un ingrediente fondamentale della cucina mediterranea: in Italia (e non solo), vengono usati per tantissime preparazioni e anche come piatti unici. Tuttavia c’è almeno una cosa che non si tiene a mente quando si utilizzano. Quale?… non buttare i gusci d’uovo! L’involucro duro e poroso di questo ingrediente può essere infatti utilizzato in tantissimi modi grazie alle proprietà che possiede! Noi ve ne consigliamo 5, ma ce ne sono sicuramente tanti altri!

Come riciclare i gusci d’uovo

Gusci d’uovo

– Gusci d’uovo e giardinaggio: grazie alle tantissime proprietà che possiedono, i gusci delle uova sono perfetti per trasformarvi in un attento pollice verde del vostro giardino, orticello o anche solo con le piante di casa! Il guscio è infatti un ottimo fertilizzante, basterà triturarlo e mescolarlo al terriccio per nutrire le vostre piante, renderle sane e rigogliose.

Gusci d’uovo per il giardinaggio

I cultori dell’orto saranno poi entusiasti di sapere che i gusci e le lumache non vanno per nulla d’accordo. Basterà spezzettarli e disporli intorno alle verdure basse come carote, lattuga, cicoria, cavolo ecc. e fungeranno da barriera grazie ai lori lati appuntiti.

Infine per quanto riguarda il giardinaggio, il guscio, se lasciato quasi integro, può ospitare e nutrire (insieme al terriccio) i germogli delle piante e aiutarli nella primissima fase di crescita.

Contenitori per piantine

– Per pulire piatti, pentole e padelle: meglio della spugna e del sapone. A volte i gusci d’uovo possono proprio stupire. Sono infatti perfetti per eliminare gli aloni dalle stoviglie e per scrostare lo sporco difficile da pentole e padelle.

Pulire pentole incrostate

Per eliminare gli aloni basterà immergere piatti, bicchieri e tazzine in acqua calda per qualche ora insieme ai gusci e poi asciugare il tutto. Per la pulizia delle pentole invece bisogna grattare lo sporco con i gusci abrasivi. Questa tecnica ha un risultato assicurato, ma non usatela con le padelle antiaderenti altrimenti gratterete via tutto lo strato superficiale oltre che lo sporco.

– Nel lavandino in cucina: per evitare che si otturi. I gusci d’uovo possono fare da filtro per i residui di cibo che potrebbero finire nelle tubature e otturarle, ma bisogna fare attenzione a utilizzarli in questo modo altrimenti potrebbero creare un danno ed essere la prima causa di otturazione. Dovrete dividerli a metà e posizionarli con la parte concava rivolta verso l’alto nella piletta del lavandino per evitare il passaggio di cibo.

– Per lavare il bucato: volete ottenere lenzuola e camicie bianchissime? La risposta sono sempre i gusci d’uova, oltre ad altri piccoli segreti della nonna. Grazie alla loro porosità riescono ad assorbire le macchie più facilmente di molti detersivi e sicuramente in maniera più naturale ed ecologica. Potete grattare a mano le macchie con i gusci oppure spezzarli, avvolgerli in un sacchetto e aggiungerli alla lavatrice dei chiari.

Bucato profumato

– Per la cura del corpo: come maschera, per le unghie o anche da applicare sulle ferite. Se polverizzati possono essere uniti a miele e albume per formare una maschera nutriente e assolutamente naturale. Se volete invece rinforzare le unghie basterà aggiungere i gusci polverizzati nel vostro smalto.

Infine possono dare sollievo dalle punture di insetti, che non danno pace nel periodo estivo, se mescolati con dell’aceto e lasciando riposare il composto per almeno un paio di giorni al buio.

7 minuti al giorno per un corpo da favola! Scarica QUI la scheda.