Con la nuova legge del Codice della Strada ci saranno diversi inasprimenti delle pene. Per la guida con il cellulare è disposto il ritiro della patente, stessa cosa se l’autista viene trovato positivo al test salivare per le sostanze stupefacenti. Vediamo, nel dettaglio, cosa si rischia.

Guida con il cellulare: la nuova legge dispone il ritiro della patente

La nuova legge del Codice della Strada, anche se è più corretto parlare di riforma, inasprisce le pene per coloro che si mettono alla guida di un veicolo e commettono infrazioni. Come aveva già annunciato il ministro Salvini qualche mese fa, è necessario rendere più severe le sanzioni per evitare incidenti stradali e morti. La norma, riformulata dalla commissione Trasporti alla Camera, dovrebbe entrare in vigore a partire dal prossimo marzo. La prima stretta riguarda coloro che guidano utilizzando i cellulare.

Quanti vengono beccati al volante con lo smartphone tra le mani rischiano il ritiro della patente da 7 a 15 giorni. Se il conducente ha almeno 10 punti sulla patente, il blocco sarà di 7 giorni, mentre salgono a 15 se i punti sono inferiori a 10. Le tempistiche raddoppiano nel momento in cui l’autista causa un incidente o fa finire fuori strada un altro veicolo.

Il ritiro della patente non scatta solo per coloro che guidano utilizzando il cellulare, ma anche per quanti risultano positivi alle sostanze stupefacenti, senza alcuna distinzione. A differenza del passato, però, non ci sarà nessun controllo sull’alterazione psico-fisica del conducente. Basta che lo stesso sia positivo al tampone salivare e scatta il fermo.

Riforma del Codice della Strada: Matteo Salvini soddisfatto

Matteo Salvini si è detto soddisfatto della riforma del Codice della Strada. Molto probabilmente, la nuova legge non riguarderà solo la guida con il cellulare o sotto sostanze stupefacenti, ma soltanto tra qualche giorno avremo ulteriori notizie in merito. Il ministro ha dichiarato:

“Non ci sono droghe che fanno bene, ogni droga è morte, nel codice della strada che arriva il primo marzo ho previsto il ritiro della patente per chi viene trovato alla guida drogato. Drogarsi è da co***oni, mettersi alla guida drogato è da doppio co***one“.