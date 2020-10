View this post on Instagram

Sappiamo che tanti nostri iscritti e tanti cittadini, cristiani e credenti, sanno perché siamo intervenuti. Sgombriamo subito il campo da un’obiezione: non è la prima volta che lo facciamo. Lo abbiamo già fatto (la prova è qui: bit.ly/3n9jlif), e lo faremo – per quanto umanamente possibile – ogni volta che qualcuno si proporrà di “utilizzare” simboli religiosi per finalità di marketing. La ragione è molto semplice: ricorrere ai simboli religiosi per promuovere prodotti o servizi può comportare una grave mancanza di rispetto per i credenti e per l’intero mondo religioso. Ecco, in sintesi, le ragioni del nostro intervento: come sempre intendiamo portare all’attenzione di tutti un problema diffuso, e quello dell’utilizzo di simboli religiosi per finalità di marketing è – da tempo – un problema diffuso. Un problema che richiede interventi urgenti. In questo caso, lo sfruttamento indegno della figura della Madonna – che ha scatenato le proteste del mondo cristiano, al punto che tanti credenti si sono rivolti a noi nei giorni scorsi – potrebbe infatti realizzare fattispecie penalmente rilevanti per blasfemia e offesa al sentimento religioso. Per questo lo abbiamo denunciato. La cosa piuttosto surreale, invece, riguarda quello che è accaduto dopo e che riassumiamo così: una folata di ipocrisia purissima. Abbiamo assistito alla discesa in campo in difesa dei Ferragnez – pur di elemosinare qualche voto attingendo al bacino di utenza degli influencer – di una schiera di leccapiedi a caccia di voti e “morti di fama”. VIP ed esponenti politici dimenticati da chissà quanto, e che non hanno trovato meglio da fare che intervenire in “difesa” della libertà d’espressione, addirittura del “diritto alla blasfemia”, e via dicendo. Peccato siano le stesse persone che fino a ieri difendevano la religione quando Matteo Salvini si faceva ritrarre col rosario in mano, le stesse persone che gridavano alla blasfemia e al sacrilegio e parlavano di insulto alla religione e ai fedeli. Siamo felici di aver fatto venire a galla le loro contraddizioni, di averli portati a smentirsi: ora sì, che i cittadini possono accorgersi di chi sono davvero! ▪️ #ChiaraFerragni #Ferragni #Madonna #Chiesa