Il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo codice della strada: ecco tutte le novità e i relativi inasprimenti delle sanzioni.

Entro il prossimo autunno potrebbe entrare in vigore il nuovo codice della strada. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge, che prevede un inasprimento delle pene e multe più salate. Dalla guida in stato di ebbrezza ai monopattini, passando per i neopatentati: vediamo tutte le novità.

Nuovo codice della strada: maggiore severità per alcool e droga

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo disegno di legge in materia codice della strada. Il testo, intitolato Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del Codice della strada, punta ad inasprire le sanzioni verso quanti commettono infrazioni potenzialmente pericolose. E’ bene sottolineare che, dopo il via libera del Governo, il decreto deve seguire l’iter parlamentare per essere trasformato in legge. Questo significa che, al momento, le norme non sono ancora effettive, ma potrebbero diventarle già a partire dall’autunno.

“Desidero rivolgere i miei ringraziamenti al Ministro per le Infrastrutture e trasporti, Matteo Salvini, perché il Cdm approva in via definitiva importanti interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada. Provvedimenti quanto più urgenti viste le troppe morti, anche di giovani ragazzi, sulle nostre strade“, ha dichiarato la premier Giorgia Meloni.

Tra le novità del nuovo codice della strada troviamo una stretta sull’uso di alcolici e droghe da parte di quanti si mettono al volante. Coloro che sono già stati condannati in precedenza e vengono trovati nuovamente con tasso alcolemico tra 0,5 e 1,5 dovranno rispettare lo 0 come limite e rinnovare la patente con tanto di visita medica. Non solo, dovranno installare in macchina l’alcolock, un dispositivo che impedisce all’auto di mettersi in moto laddove il guidatore abbia un tasso superiore a 0. Per quanto riguarda l’uso di sostanze stupefacenti c’è il ritiro immediato della patente con sospensione di tre anni.

Tutte le novità del nuovo codice della strada

Il nuovo codice della strada prevede anche multe più salate per quanti guidano utilizzando lo smartphone (fino a 2.600 euro) e superano i limiti di velocità (fino a 1.084 euro e sospensione della patente da 15 a 30 giorni). Patente sospesa, invece, per coloro che commettono infrazioni gravi, come la guida contromano o il passaggio al semaforo con il rosso.

Gli automobilisti, inoltre, devono mantenere almeno un metro e mezzo di distanza per superare un ciclista. Questi ultimi avranno delle aree dedicate, con la possibilità di limite di velocità per le vetture a 30 km orari. Inoltre, potrebbero essere introdotti controlli da remoto per controllare eventuali infrazioni da parte di pedoni, ciclisti e automobilisti. Aumentano anche le multe per chi occupa spazi non autorizzati, come parcheggio disabili (da 330 a 990 euro) e corsie o fermate degli autobus (da 165 a 660 euro), e non rispetta Ztl e autovelox.

Infine, nuove regole per i monopattini (obbligo di casco, targa, assicurazione e indicatori luminosi con multe che vanno da 100 a 800 euro) e per i neopatentati. Questi ultimi non potranno guidare macchine di grossa cilindrata per i primi 3 anni. Invece, i minorenni che verranno pizzicati alla guida senza patente, ubriachi o drogati dovranno aspettare di compiere 24 anni per rimettersi al volante.