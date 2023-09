Frecce Tricolori, quanto costano allo Stato: il prezzo della pattuglia di nove aerei che volano nel cielo lasciando una scia tricolore.

Protagoniste assolute della parata del 2 giugno e in generale di molte festività statali, le Frecce Tricolori sono sempre state un vanto dell’aeronautica italiana. Ma quanto costano allo Stato? La discussione, in un periodo di crisi economica, è diventata particolarmente rilevante, considerando che molti tagli vengono fatti dal governo in settori probabilmente più utili per i cittadini.

Poter calcolare il costo delle Frecce Tricolori non è semplice. Non si tratta di un dato che viene comunicato pubblicamente dallo Stato anche in seguito alle parate in cui viene utilizzata la flotta composta da nove velivoli. Proviamo a calcolare insieme a quanto può ammontare il totale della spesa.

Cosa sono le Frecce?

Fondate nel 1961, le Frecce si trovano nella base aerea di Rivolto, in Friuli-Venezia Giulia. Si tratta di uno dei team acrobatici più famosi al mondo, in particolare per le loro esibizioni spettacolari che avvengono soprattutto in Italia, ma anche all’estero.

Frecce Tricolori

Questi aerei da addestramento avanzato si riconoscono perché sono dipinti con i colori nazionali della bandiera italiana, su una base solitamente azzurra. Il team che li guida è composto da un totale di dieci piloti, di cui nove acrobatici e un solista, ampiamente addestrati.

Frecce Tricolori: quanto costano

Stimare i costi del volo, nella loro totalità, non per nulla facile. Va considerato l’ammortamento del velivolo, i pezzi di ricambio, il pedonale di terra, le armi e così via. In generale, le Frecce volano su un addestratore, l’MB-339, il cui costo per un volo di durata non altissima (un’ora) è stimato tra i 4mila e i 5mila euro (per la precisione dovrebbe essere di circa 4800 euro).

Tenendo in considerazione anche il costo del personale e dell’ammortamento, si può salire fino a 7mila euro. Il tutto da moltiplicare per i nove velivoli che fanno parte della flotta che in cielo rilascia una scia di olio di vaselina e coloranti in grado di ricreare quasi perfettamente la bandiera della nostra Repubblica.

In totale, dunque, il costo di un’ora di volo per le Frecce Tricolori dovrebbe arrivare a superare il muro dei 60mila euro. Senza considerare i costi accessori. Motivo per cui spesso e volentieri le Frecce finiscono nel mirino della critica, specialmente nei momenti di maggior difficoltà a livello economico per il nostro paese.

Chi paga le Frecce Tricolore?

Il costo elevatissimo delle Frecce Tricolori viene sostenuto, in un certo senso, dall’intera collettività. Il loro costo fa capo infatti al ministero della Difesa. In generale l’intera parata del 2 giugno ha invece un costo molto più alto, sostenuto sempre dal Ministero. Si arriva a sfiorare addirittura i 2 milioni di euro.

Per tutti questi motivi la parata è finita spesso nel mirino della critica, e in particolare, in più occasioni negli scorsi anni, le Frecce Tricolori sono diventate un argomento di dibattito. Lo show garantito dai velivoli militari rischia infatti di diventare superfluo, andando a costituire un prezzo troppo elevato per la collettività.

Senza considerare il rischio incidenti, come quello avvenuto, tragicamente, nei pressi dell’aeroporto di Caselle, vicino Torino, il 16 settembre 2023. Uno schianto tremendo costato addirittura la vita a una bambina. Un prezzo, quest’ultimo, che nessuno ha più voglia di pagare.