Vi presentiamo una raccolta di poesie d’amore per lui scritte da grandi autori che riescono ad emozionare anche i cuori più duri.

Se state cercando poesie d’amore per lui siete nel posto giusto. Grandi autori hanno messo su carta i propri sentimenti, dando vita a componimenti che farebbero breccia anche nel cuore più duro. Vediamo quali sono i versi migliori da dedicare al partner in toto o da cui prendere spunto.

Poesie d’amore per lui: i componimenti più belli

Scrivere una poesia, che parli d’amore o d’altro, non è semplicissimo. Oltre ad una grande padronanza della lingua italiana, bisogna avere una certa inventiva, in modo da non risultare banali e scontati. Questo significa che, se si vuole fare davvero breccia nel cuore di una persona, non ci si può improvvisare poeti. E’ meglio prendere spunto dai grandi autori e, magari, aggiungere qualche frase d’amore che sia farina del vostro sacco. Di seguito, vi proponiamo cinque poesie bellissime che potete dedicare al vostro lui o da cui potete trarre spunto.

Tu anima mia di Saffo

Rapita

nello specchio dei tuoi occhi

respiro

il tuo respiro.

E vivo…

Amo in te di Nazım Hikmet

Amo in te

l’avventura della nave che va verso il polo

amo in te

l’audacia dei giocatori delle grandi scoperte

amo in te le cose lontane

amo in te l’impossibile

entro nei tuoi occhi come in un bosco

pieno di sole

e sudato affamato infuriato

ho la passione del cacciatore

per mordere nella tua carne.

O frenetiche notti di Emily Dickinson

O frenetiche notti!

Se fossi accanto a te,

queste notti frenetiche sarebbero

la nostra estasi!

Futili i venti

a un cuore in porto:

via la bussola,

via la carta.

Vogare nell’Eden!

Ah, il mare!

Se potessi ancorarmi

stanotte in te!

L’amore non dà nulla di Khalil Gibran

L’amore non dà nulla fuorché se stesso e non coglie nulla se non da se stesso.

L’amore non possiede,

né vorrebbe essere posseduto

poiché l’amore basta all’amore.

Amore vola da me di Alda Merini

Amore, vola da me con l’aeroplano di carta della mia fantasia,

con l’ingegno del tuo sentimento.

Vedrai fiorire terre piene di magia e io sarò la chioma d’albero più alta per darti frescura e riparo.

Fa’ delle due braccia due ali d’angelo e porta anche a me un po’ di pace e il giocattolo del sogno.

Ma prima di dirmi qualcosa guarda il genio in fiore del mio cuore.