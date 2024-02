Qual è il significato di Almeno tu nell’Universo di Mia Martini? La canzone parla d’amore e analizza le contraddizioni dei rapporti umani.

A distanza di 35 anni dall’uscita, Almeno tu nell’Universo di Mia Martini continua ad essere una delle canzoni italiane più belle di sempre. Un brano che è una vera e propria poesia d’amore, che contiene speranze ma muove anche critiche ben precise. Scopriamo il significato e il testo.

Almeno tu nell’Universo di Mia Martini: il significato della canzone

Almeno tu nell’universo è la canzone con cui Mia Martini si è presentata al Festival di Sanremo del 1989, conquistando solo il nono posto. Considerato uno dei brani più belli dell’intero panorama musicale italiano, è stato scritto da Bruno Lauzi e Maurizio Fabrizio nel 1972. Rimasto a lungo in un cassetto perché gli autori non trovavano una voce giusta per interpretarlo, il singolo è stato prima proposto a Mietta, che ha rifiutato perché agli inizi della carriera, e poi alla sorella di Loredana Bertè. Mia, che all’epoca si era allontanata dalle scene a causa delle voci sul suo conto, ha accettato ed è così tornata ad esibirsi sul palco dell’Ariston. Una canzone d’amore, che nasconde anche profonde critiche alla società.

“Sai, la gente è matta

Forse è troppo insoddisfatta

Lei segue il mondo ciecamente“.

La Martini si rivolge all’uomo che è al suo fianco, visto come l’unico diverso in un mondo di gente strana, che “prima si odia e poi si ama“, e analizza il mondo circostante. Parole vere, all’epoca come oggi. D’altronde, certi meccanismi umani non cambiano mai.

“Almeno tu nell’universo

Non cambierai

Dimmi che per sempre sarai sincero

E che mi amerai davvero“.

Nel caos delle contraddizioni dei rapporti umani, la protagonista sogna il lieto fine, con un uomo innamorato da qui all’eternità, sempre di più.

“Ma non far sì che la mia mente

Si perda in congetture, in paure

Inutilmente e poi per niente“.

Amare non vuol dire soltanto rivolgere al partner parole dolci, ma anche rassicurarlo quando la paura, più o meno sensata, prende il sopravvento. Almeno tu nell’universo di Mia Martini non è soltanto una canzone sui sentimenti di coppia, ma anche sulle contraddizioni dei legami tra le persone. Si conclude con una speranza: che l’uomo incontrato sia un punto di riferimento in mezzo al caos.

Ecco il video di Almeno tu nell’Universo di Mia Martini:

Almeno tu nell’Universo di Mia Martini: il testo della canzone

Sai, la gente è strana

Prima si odia e poi si ama

Cambia idea improvvisamente…

Continua per il testo integrale