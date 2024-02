Cimeli di Elton John all’asta: raccolti 8 milioni di dollari dalla vendita dei cimeli appartenenti al Rocketman.

Tutti pazzi per Elton John. Il cantautore britannico continua a scrivere record su record, anche se stavolta non con i suoi tour, i suoi concerti o la sua straordinaria musica. L’artista è riuscito infatti a mettere insieme un guadagni di quasi 8 milioni di dollari in un’asta dedicata ai suoi cimeli, tenuta a New York. E questo solo nella prima di otto sessioni di vendita organizzate da Christie’s e dedicate a molti dei cimeli appartenenti al Rocketman, messi per la prima volta all’asta per la scelta della stessa voce di Candle in the Wind.

Elton John, asta da 8 milioni di dollari: gli oggetti in vendita

Che sir Elton sia ancora uno dei più amati artisti al mondo non è una sorpresa. Ma l’affetto che i suoi fan provano per lui, e non solo per la sua musica, non conosce davvero confini, come dimostrato dal risultato clamoroso della prima sessione di vendita all’incanto dedicata a molti dei suoi cimeli. Tra questi anche un prezioso pianoforte a coda Yamaha, venduto per più di 200mila dollari.

Elton John

Nulla in confronto al prezzo con cui è stato venduto all’asta il suo prezioso trittico di Banksy, una delle versioni originali del famoso Flower Thrower, il lanciatore di fiori. Il prezzo di partenza era di un milione e mezzo dollari, il valore finale è stato di quasi 2 milioni di dollari.

Decisamente più economici gli stivali argentati con una E e una J, indossati durante alcuni concerti, venduti a circa 94.500 dollari (a fronte di un prezzo di partenza tra i 5mila e i 10mila dollari). Ma non sono mancati ovviamente anche alcuni dei suoi celebri occhiali, gli accessori più rappresentativi della sua inimitabile carriera.

Altri cimeli di Elton John all’asta: i prossimi appuntamenti

Quello tenuto a New York è stato solo il primo appuntamento degli otto previsti, sia dal vivo che online, fino al prossimo 28 febbraio. Una serie di sessioni d’asta per permettere a collezionisti di tutto il mondo di accaparrarsi uno dei tanti lotti di cimeli appartenenti al Rocketman, un artista leggendario che ha salutato definitivamente i suoi fan con il tour di addio terminato nel 2023.

La gran parte dei cimeli messi in vendita, dagli abiti di scena a quadri e altri elementi d’arredo, da tappezzerie di pregio a fotografie inedite, provengono dalla lussuosa abitazione del cantante ad Atlanta, un super attico messo in vendita lo scorso anno dal musicista britannico per oltre sette milioni di dollari.

Un’abitazione fondamentale nella vita di Elton, legato da un rapporto profondo con la capitale della Georgia. Proprio qui passava gran parte del tempo durante le sue tournée negli Stati Uniti, all’interno di una casa in cui aveva trovato il proprio conforto in uno dei momenti più difficili della sua vita, quello in cui, negli anni Novanta aveva lottato per superare le sue dipendenze e la bulimia.