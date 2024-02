Tutto ciò che bisogna sapere sui biglietti per l’Eurovision Song Contest 2024: dove comprarli, prezzo e informazioni utili.

Il conto alla rovescia per Eurovision 2024 è cominciato. Dopo la vittoria di Angelina Mango al Festival di Sanremo, cresce l’attesa anche in Italia per l’appuntamento con il Song Contest europeo, quest’anno in programma a Malmö, in Svezia dal 7 all’11 maggio. La caccia ai biglietti per questo straordinario evento è partita già dal mese di novembre, ma alcuni tagliandi sono ancora disponibili. Ma dov’è possibile comprarli e quanto costano? Scopriamo insieme tutte le informazioni utili.

Eurovision 2024, biglietti: dove comprarli

L’apertura delle vendite dei biglietti per Eurovision Song Contest 2024 è avvenuta lo scorso 28 novembre, con una seconda tranche diventata disponibile, invece, da dicembre. Sono però ancora disponibili diversi tagliandi, soprattutto per le prove pomeridiane e per le due semifinali, mentre al momento non risultano più biglietti disponibili per la finalissima di sabato 11 maggio.

eurovision

Anche quest’anno, come in ogni edizione di Eurovision, sono stati messi in vendita biglietti non solo per i Live Show, ma anche per le prove, con tre diverse tipologie per Evening, Afternoon Preview e appunto per le serate.

Proprio per questo motivo sarà possibile vivere le emozioni dell’evento musicale più importante al mondo già dal 6 maggio, data in cui è in programma l’Evening Preview, che vedrà protagonisti molti degli artisti più attesi della kermesse.

Questo il programma completo della settimana:

– Evening Preview della prima semifinale lunedì 6 maggio ore 21

– Afternoon Preview della prima semifinale martedì 7 maggio ore 15

– Live Tv Show della prima semifinale martedì 7 maggio ore 21

– Evening Preview della seconda semifinale mercoledì 8 maggio ore 21

– Afternoon Preview della seconda semifinale giovedì 9 maggio ore 15

– Live Tv Show della seconda semifinale giovedì 9 maggio ore 21

– Evening Preview della finale venerdì 10 maggio ore 21

– Afternoon Preview della finale sabato 11 maggio ore 15

– Live Tv Show della finale sabato 11 maggio ore 21

Tutti i tagliandi sono comunque in vendita sulla piattaforma Ticketmaster.se, l’unico portale ufficiale per la vendita dei biglietti di Eurovision 2024.

Prezzi biglietti Eurovision 2024

Ma quanto costano i biglietti per l’Eurovision? Domanda lecita, ma la risposta non è così scontata. Il prezzo può infatti variare a seconda del giorno scelto, dell’importanza dell’appuntamento e ovviamente del posto all’interno dell’arena.

Questo il quadro generale dei prezzi:

– Evening Preview delle semifinali dai 13 ai 70 euro;

– Afrternoon Preview delle semifinali dai 13 ai 48 euro;

– Live Show delle semifinali dai 46 ai 209 euro;

– Evening Preview della finale dai 46 ai 209 euro;

– Afternoon Preview della finale dai 13 ai 121 euro;

– Live Show della finale dai 75 ai 332 euro.

A questo costo bisogna poi aggiungere ovviamente il prezzo del biglietto per Malmö, oltre che dell’alloggio e del vitto necessario per poter vivere un’esperienza così vibrante. Per tutte le altre informazioni relative ai biglietti è comunque possibile consultare il sito del rivenditore ufficiale.