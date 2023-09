Elton John vende la sua casa di Atlanta: il cantante ha deciso di darla via dopo l’addio ai concerti dal vivo. Il prezzo è stellare.

Oltre ad amare la musica, Elton John ha un’altra grande passione: il settore immobiliare. Nel corso della sua lunga carriera, l’artista ha avuto modo di acquistare diverse proprietà, ma adesso è giunto il momento di disfarsi di quelle che utilizza meno. E’ per questo che ha messo in vendita la casa di Atlanta: il prezzo, neanche a dirlo, è stellare.

Elton John vende la sua casa di Atlanta: una dimora con vista da sogno

Nel lontano 1992, Elton John ha comprato due appartamenti all’interno del grattacielo di lusso Park Place on Peachtree, situato nel quartiere Buckhead di Atlanta. L’artista decise di stabilirsi in Georgia durante i suoi tour in giro per gli Stati Uniti, preferendo la tranquilla cittadina a città frenetiche come Los Angeles e New York. In un primo momento è riuscito ad acquistare due dimore al 36° piano, poi nel corso degli anni è riuscito ad aggiudicarsene altri cinque. Li ha uniti tutti e sette e ha costruito una casa gigantesca, di ben 1250 metri quadrati.

La casa di Elton John di Atlanta è, neanche a dirlo, extra lusso. Vanta diverse finestre a parete e in tutta la dimora si può godere di una vista magnifica. Le chicche, ovviamente, non sono finite qui. Ci sono: una sala da pranzo con galleria sopraelevata, un ufficio con rivestimento in legno, un’area lounge, un grande salone, una palestra e una sala massaggi. L’ampia metratura della dimora comprende anche: una suite principale con area salotto, bagno privato rivestito in onice e ampi armadi, altre quattro camere da letto, sette bagni e un soggiorno con pianoforte a coda.

Ecco il video della casa di Elton John:

Quanto costa la dimora di Atlanta dell’artista?

La casa di Elton John è stata curata fin nei minimi dettagli. Un esempio? E’ decorata con rivestimenti firmati da Versace. Non è solo la dimora ad essere extra lusso, ma anche il grattacielo, definito dall’artista “la Rolls-Royce dei condomini ad Atlanta“. Non a caso, i residenti possono contare anche su posti auto riservati, depositi privati e cantine per il vino. L’unica nota dolente? Il prezzo. Il cantante la vende a 4,995 milioni di dollari.