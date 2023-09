Bonus cellulari e smartphone con la legge 104: come funziona, in che modo richiederlo e quali sono i requisiti.

Sai che esiste un bonus cellulari dedicato alle persone tutelate dalla legge 104? Si tratta di una misura che permette a chi ne ha bisogno di poter acquistare un cellulare o uno smartphone usufruendo di uno sconto importante, attraverso un abbassamento della percentuale Iva e a un ulteriore possibilità di detrarre dalle tasse una percentuale importante della spesa sostenuta.

Ma come funziona questo ulteriore bonus? Come richiederlo e quali sono i requisiti per poter accedere a una misura che non pone alcun limite di spesa? Ecco tutto ciò che è necessario sapere.

Bonus cellulari legge 104: come funziona

Come abbiamo avuto modo di accennare, la legge n. 4 del 1992, relativa alla 104 e alle disposizioni per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone che abbiano un handicap, riconosce diverse agevolazioni fiscali. Chi rientra in questa categoria di persone può ottenere sconti e misure di sostegno all’acquisto di mezzi d’ausilio o dispositivi informatici che possano favorire la comunicazione.

telefono smartphone messaggiare messaggi

Tra i dispositivi che possono essere acquistati con varie agevolazioni economiche ci sono anche smartphone e cellulari. L’agevolazione riguarda infatti ogni dispositivo tecnologico che permetta di facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, il controllo dell’ambiente, l’accesso all’informazione e alla cultura e che possa assistere la riabilitazione. Tutti requisiti che gli smartphone garantiscono.

Ma in cosa consiste questo sconto? La legge, tramite il cosiddetto bonus cellulari, garantisce in particolare due differenti sconti. Il primo riguarda l’Iva, che viene ridotta dal 22% al 4%. La seconda è invece una detrazione fiscale del 19% del totale della somma spesa. Si tratta ovviamente di due tipologie di agevolazione che riguardano anche altri dispositivi, come ad esempio computer o modem per la connessione a internet.

Bonus cellulari: requisiti e come richiederlo

Per poter usufruire di questa doppia agevolazione fiscale non è necessario rispondere a requisiti particolari. Serve solo avere a disposizione la certificazione della condizione di disabilità che permette di usufruire delle agevolazioni collegate alla legge 104. Peraltro, se ne può beneficiare anche se l’acquisto non viene effettuato direttamente dalla persona che ne ha bisogno. L’importante è che l’acquisto sia fatto per conto della persona con disabilità.

Nello specifico la documentazione richiesta, da consegnare al momento dell’acquisto, è una certificazione medica rilasciata dalla Commissione medica e una certificazione del riconoscimento della disabilità rilasciata dall’Asl e la ricevuta.

Ma quanto si può risparmiare grazie allo sconto Iva e alla detrazione fiscale? Dipende ovviamente dal totale della spesa. Se si utilizza l’agevolazione per l’acquisto di un modem o di uno smartphone di fascia bassa, ad esempio, il risparmio non sarà particolarmente importante.

Qualora decidessimo invece di acquistare uno smartphone di nuova generazione, o l’ultimo modello di iPhone, dal valore commerciale di oltre 1200 euro (di cui oltre 200 euro di Iva), potremo risparmiare non solo circa 180 euro al momento dell’acquisto, ma ci potremo anche recuperare attraverso la detrazione fiscale del 19% all’incirca altri 200 euro, con un risparmio che dunque potrebbe anche avvicinarsi ai 400 euro.