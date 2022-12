Arriva in Italia Self Service Repair di Apple, il servizio per riparare da soli i propri dispositivi: ecco come funziona.

Sei alle prese con un Mac rotto? Il tuo iPhone non funziona più? Da oggi non è necessario rivolgersi all’assistenza Apple. L’azienda di Cupertino ha attivato infatti anche in Belgio, Francia, Germania, Polonia, Spagna, Svizzera, Regno Unito e nella nostra Italia il servizio Self Service Repair. Di cosa si tratta? Di un servizio unico che permette ai clienti più volenterosi e dinamici di effettuare le proprie riparazioni in completa autonomia su prodotti come iPhone 12, iPhone 13, notebook Mac (con chip Apple) e altri dispositivi. Scopriamo insieme come funziona questo nuovo servizio offerto disponibile per tutti i clienti Apple.

Cos’è e come funziona Self Service Repair

Per riparare i dispositivi dell’azienda americana arriva anche nei principali Paesi europei il Self Service Repair Store, un servizio che dà accesso ai clienti a più di duecento parti e strumenti differenti, da poter utilizzare seguendo le direttive dei manuali di riparazione disponibili anche in lingua italiana. Chiunque ha dimestichezza con certi tipi di riparazione, potrà mettersi alla prova e aggiustare in perfetta autonomia i propri dispositivi, utilizzando gli stessi strumenti a disposizione degli Apple Store e dei Centri Assistenza Autorizzati.

IPhone rotto

Attraverso questo servizio, i clienti avranno la possibilità di effettuare riparazioni in autonomia, e potranno spedire i pezzi sostituiti direttamente all’azienda per il ricondizionamento e il riciclo. Entro sette giorni dalla ricezione, Apple “ripagherà” il servizio dei clienti emettendo un rimborso attraverso un determinato credito.

Quanto costa il servizio di riparazioni self service

L’azienda mette a disposizione con questo servizio tutti gli strumenti migliori per poter riuscire a riparare i dispositivi guasti, offrendo dei kit a noleggio che includono anche cacciaviti dinamometrici, vassoi di riparazione, presse, batterie e tutto ciò che serve per far tornare i propri apparecchi come nuovi. I kit per le riparazioni saranno disponibili anche a noleggio per una settimana a un prezzo inferiore ai 60 euro.

Una novità molto importante che va incontro alle nuove direttive europee e conferma l’impegno dell’azienda per rendere le riparazioni dei propri prodotti più accessibili. Per coloro che non si sentono però in grado di effettuare alcun tipo di riparazione, è possibile ancora recarsi presso un centro assistenza professionale. Ricordiamo infatti che, eventuali danni occorsi nel tentativo di riparare il proprio apparecchio, andranno a invalidare la garanzia.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG