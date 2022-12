Scopriamo tutto quel che c’è da sapere sull’opera Boris Godunov, alla prima della Scala di Milano.

Questa sera, ci sarà la tanto attesa prima alla Scala di Milano. Un vero evento che si aprirà con Fratelli d’Italia e con Inno alla gioia. Brani importanti ai quali seguirà il Boris Godunov che sarà diretto dal maestro Riccardo Chailly.

L’opera, che è già stata presentata alla scala svariate volte, questa sera arriverà nella versione originaria e composta da Modest Musorgskji nel 1869.

Questa versione gode di una certa importanza in quanto è stata censurata per lungo tempo sia per ragioni musicali che legate alla struttura della trama.

La trama dell’opera Boris Godunov

La storia inizia con la morte del piccolo Zarevic Dimitri, figlio di Ivan il terribile ed erede al trono. La sua morte porta il popolo ad acclamare come zar Boris Godunov che viene così incoronato.

boris godunov ritratto

Poco lontano, nella cella di un monastero, un monaco che ha assistito all’assassinio del giovane Dimitri, si confida con il suo novizio Grigorij. Questi, una volta appreso che i sospetti gravano proprio su Boris Godunov, decide di scappare per fingersi Dimitri del quale ha la stessa età. Il suo obiettivo è infatti quello di ascendere al trono. La sua fuga non passa inosservata e, informato dell’esistenza di un impostore che si spaccia per Dimitri, Godunov entra sempre più in crisi.

I rimorsi per ciò che ha fatto iniziano a pesare come macigni e ciò lo porta a vedere addirittura il fantasma di Dimitri. La sua vita, procede quindi in un crescendo di disperazione. E in salto in avanti nella storia, lo si vede a capo di un paese ormai stremato dalla carestia e con un profondo odio nei suoi confronti. Sempre più disperato, Boris finisce così per impazzire e morire chiedendo il perdono di Dio. Una storia indiscutibilmente cupa e tragica che pone al centro dell’attenzione l’uomo, i suoi bisogni e la capacità di avvedersi al punto da giungere alla follia.

Dove vedere l’opera di Boris Godunov

Come già accennato, l’opera si terrà questo pomeriggio (ore 18:00) alla Scala di Milano. Chi non potrà accedere all’evento, avrà comunque modo di goderne attraverso la tv.

Alle 17:45 partirà infatti la diretta su Rai 1 che rimarrà visibile anche su Raiplay per quindici giorni. Inoltre sarà possibile ascoltare il tutto anche tramite Radio3.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG