Quali sono le parole più cercate su Google del 2022? Da Ucraina a Regina Elisabetta, passando per Putin e Australian Open.

Quando si vuole avere una qualsiasi informazione, la popolazione mondiale è ormai abituata a chiedere aiuto a Google. Nel 2022 sono tante le parole che gli italiani hanno cercato sul motore di ricerca, ma soltanto alcune sono entrate in ‘tendenza’. Vediamo quali sono i termini, i “perché” e i “come fare” più ‘googlati’ dell’anno.

Google: le parole più cercate del 2022

Come avviene ogni anno, Google ha reso pubbliche le parole più cercate del 2022. A livello mondiale, il termine che ha maggiormente attirato la curiosità degli internauti è Wordle. Si tratta del gioco online in cui bisogna indovinare una parola inglese di 5 lettere al giorno. Nel bel Paese, questo game non ha preso piede, per cui la popolazione non ha utilizzato il motore di ricerca per avere informazioni in merito. In Italia, le prime dieci parole più cliccate su Google sono:

Ucraina

Regina Elisabetta

Russia Ucraina

Australian Open

Elezioni 2022

Putin

Piero Angela

Drusilla

Italia Macedonia

Blanco

Com’era prevedibile, al primo posto c’è la parola Ucraina e la causa è da rintracciare nella guerra che la Russia ha iniziato lo scorso 24 febbraio. Anche la presenza della Regina Elisabetta e di Putin è parecchio scontata. Sorprende, invece, che la popolazione italiana abbia riservato parecchie ricerche all’Australian Open, uno dei tornei di tennis più famosi al mondi. Molto probabilmente, l’interesse è da ricollegare al divieto di partecipazione di Novak Djokovic a causa del mancato vaccino contro il Covid-19. Per quanto riguarda i dieci personaggi in vita più cercati su Google troviamo:

Putin

Drusilla

Blanco

Sinner

Vlahovic

Djokovic

Berrettini

Dybala

Marco Bellavia

Ornella Muti

Su Google non si cercano solo parole: ecco tutti i “perché” e “come fare”

Molto interessanti sono le domande che gli internauti rivolgono a Mister Google. Tra i “perché”, nelle prime dieci posizioni troviamo:

La Russia vuole invadere l’Ucraina

Pioli is on fire

Aumenta la benzina

Draghi si è dimesso

Il diesel costa più della benzina

Totti e Ilary si separano

Mezza dose moderna

Elettra e Ginevra hanno litigato

Lilli Gruber non è a otto e mezzo

Dybala lascia la Juve

Sul versante del “come fare“, invece, abbiamo:

Il tampone rapido

I sondaggi su WhatsApp

Tampone a casa

Il passaporto

Domanda assegno unico

Domanda bonus 200 euro

Tampone molecolare

ISEE 2022

Aggiornamento iOS 16

Le pesche sciroppate

Ovviamente, non ci sono solo domande sul “perché” e “come fare”, ma anche quelle sul “cosa significa“. I dieci maggiormente chiesti a Mr G sono:

La Z sui carri armati russi

Orranza

Parlare in corsivo

Una tantum

No fly zone

Baiulo

Green pass rafforzato

Paraclito

Droppare Instagram

NATO

Google, ricerche 2022: gli addii e le serie tv

Su Google un’altra lista è dedicata ai personaggi più ricercati perché morti nel 2022. I primi dieci posti sono occupati da:

Regina Elisabetta

Piero Angela

Mino Raiola

David Sassoli

Monica Vitti

Manuel Vallicella

Catherine Spaak

Anne Heche

Olivia Newton John

Ray Liotta

E’ interessante anche dare uno sguardo alla classifica delle serie tv più ricercate su Google nel 2022:

Stranger Things

Dahmer

Manifest

Lol 2

The Watcher

Viola come il mare

L’amica geniale

House of the Dragon

Sopravvissuti

La Sposa

