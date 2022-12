Dopo Instagram e Facebook, gli avatar sbarcano su WhatsApp: cosa sono e a cosa servono.

Da tempo i social del gruppo Meta stanno cercando di ‘umanizzare’ le nostre relazioni virtuali attraverso l’utilizzo di avatar. Queste nostre rappresentazioni digitali sono già arrivate su Facebook e Instagram, e adesso sono sbarcano anche su WhatsApp. Diventati famosi anche per l’omonima saga cinematografica, gli avatar ormai sono dappertutto. Ma sappiamo davvero cosa sono e a cosa servono? Proviamo a scoprirlo insieme.

Avatar: il significato

Un avatar è una rappresentazione digitale di un utente che viene utilizzato nel mondo online. Potrebbe trattarsi di un’immagine, una caricatura, un rendering 3D o persino di un personaggio animato. Viene spesso usato per rappresentare una persona nelle comunità virtuali o nei giochi online.

grafica avatar metaverso

Ma a cosa servono davvero? Gli avatar vengono utilizzati per creare un’identità per un utente, in quanto li aiuta a distinguersi da tutti gli altri. Possono anche fungere da forma di espressione e consentire agli utenti di mostrare immediatamente la propria personalità e i propri interessi.

Gli avatar sono definiti in modo diverso sulle varie piattaforme. Alcuni social network consentono agli utenti di caricare un’immagine di se stessi, oppure di crearene uno personalizzato. Altre piattaforme potrebbero richiedere invece di scegliere da una libreria di avatar predefiniti. I giochi generalmente permettono di selezionarne uno da una varietà di personaggi le cui apparenze sono state accuratamente realizzate. In alcuni famosi giochi online, gli avatar sono diventati parte integrante dell’esperienza di gioco. I giocatori possono personalizzare i propri attraverso diverse opzioni di abbigliamento e accessori per creare un look unico.

avatar 3D metaverso

Gli avatar vengono utilizzati anche nelle esperienze di realtà virtuale (VR) per rappresentare l’utente all’interno del mondo virtuale. Anche per questo motivo stanno diventando sempre più popolari e sono diventati una parte importante delle nostre vite online, elementi di grande aiuto per comunicare con altri utenti e promuovere relazioni significative.

I vantaggi nell’uso di avatar

Grazie ai progressi della tecnologia e delle interfacce digitali, gli avatar sono diventati sempre più utilizzati per l’interazione sociale. Queste rappresentazioni animate, a volte altamente stilizzate, altre volte piuttosto realistiche, sono diventate un modo per comunicare e interagire con gli altri online proteggendo al contempo la propria vera identità. Ma, come qualsiasi tecnologia, ci sono sia vantaggi che svantaggi nell’utilizzarli per interagire con gli altri.

Il vantaggio principale del loro utilizzo è che offrono un modo sicuro per entrare in contatto senza esporre la propria vera identità. Gli avatar proteggono l’identità personale pur consentendo l’interazione sociale, fornendo agli utenti maggiore privacy e sicurezza rispetto all’uso della propria identità. Sono ottimi per coloro che non desiderano condividere troppe informazioni private o per coloro che desiderano evitare giudizi o discriminazioni.

L’uso di un avatar fornisce anche un elemento di divertimento alle interazioni sociali. Possono essere personalizzati per “esprimere” la personalità di un individuo, consentendogli di rappresentarsi visivamente in un modo che rifletta il proprio stile e le proprie preferenze.

I rischi per le interazioni sociali

Tuttavia, ci sono anche alcuni svantaggi nel loro utilizzo. Ad esempio, l’utilizzo di un avatar digitale può ostacolare lo sviluppo di relazioni forti e significative nel tempo. Dal momento che non rappresenta la vera identità della persona, è difficile costruire una vera connessione senza essere in grado di vedere e riconoscere l’altra persona per quello che è realmente.

Inoltre, anche se garantiscono maggiore privacy, possono essere utilizzati in modo improprio da coloro che desiderano danneggiare gli altri. Certi malintenzionati potrebbero sfruttare la natura anonima degli avatar per prendere di mira e bullizzare persone ignare. Per questo motivo è importante ricordare che esiste un certo livello di rischio inerente a qualsiasi interazione digitale ed è meglio prendere le necessarie precauzioni di sicurezza quando si utilizzano per la comunicazione e le interazioni con gli altri.

