Frasi sui rimpianti: citazioni e aforismi per riuscire a riflettere sul passato e lasciarselo alle spalle.

“Nessun rimpianto, nessun rimorso, soltanto certe volte capita che appena prima di dormire mi sembra di sentire il tuo ricordo che mi bussa ma io non aprirò“, cantava Max Pezzali qualche anno fa con gli 883, in quello che può essere definito, non a caso, l’inno italiano sui rimpianti. Nella vita capita di vivere momenti difficili, di dover fare scelte complicate. Ma anche nelle situazioni peggiori, bisogna poter andare avanti, bisogna saper andare avanti. Per questo motivo di frasi sui rimpianti, e a volte sui rimorsi, ne hanno lasciate in eredità tantissimi artisti. Non solo cantautori come Pezzali, ma anche scrittori, filosofi, registi e così via. Scopriamo insieme alcune delle più emozionanti e profonde.

I più bei aforismi sui rimpianti

Sulle occasioni perse, di frasi ne possiamo trovare moltissime all’interno di libri, canzoni o trattati. Perché a tutti, nella vita, capita di trovarsi davanti a un treno in corsa e di non riuscirci o non volerci salire. Chance che sfumano ma che lasciano il segno e che spesso si trasformano in rimpianti. A volte, in rimorsi, quando invece le cogliamo al volo e ci ritroviamo a vivere una realtà diversa da quella che ci aspettavamo.

Ma anche queste sono esperienze che nella vita servono a crescere, a maturare, a comprendere quanto ci sia sempre da imparare. E per questo può essere d’aiuto rileggere alcune frasi sui rimpianti, citazioni in grado di farci riflettere e ragionare sul vero senso della nostra esistenza:

– Noi tutti dovremmo cominciare a vivere prima di diventare troppo vecchi. La paura è stupida. È così che nascono i rimpianti. (Marilyn Monroe)

– Tra vent’anni sarai più dispiaciuto per le cose che non hai fatto che per quelle che hai fatto. Quindi sciogli gli ormeggi, naviga lontano dal porto sicuro. Cattura i venti dell’opportunità nelle tue vele. Esplora. Sogna. Scopri. (Mark Twain)

– Abbiamo una vita sola. Nessuno ci offre una seconda occasione. Se ci si lascia sfuggire qualcosa tra le dita, è perduta per sempre. E poi si passa il resto della vita a cercare di ritrovarla. (Rosamunde Pilcher)

– Si hanno due vite. La seconda comincia il giorno in cui ci si rende conto che non se ne ha che una. (Confucio)

– Il tempo continua a scorrere? Sfortunatamente sì. Scorre? Che dico, precipita. Il passato aumenta e il futuro diminuisce. Le possibilità si assottigliano, i rimpianti crescono. (Haruki Murakami)

– La gente fa sempre così. Rimpiange il passato come se il passato equivalesse al concetto del bene e odia il presente come se il presente equivalesse al concetto del male: volutamente ignorando che nel passato facevan lo stesso. (Oriana Fallaci)

– Il rimpianto è il vano pascolo di uno spirito disoccupato. Bisogna sopra tutto evitare il rimpianto occupando sempre lo spirito con nuove sensazioni e con nuove immaginazioni. (Gabriele D’Annunzio)

– Il rimpianto è un enorme spreco d’energia. Non vi si può costruire nulla sopra. Serve soltanto a sguazzarvi dentro. (Katherine Mansfield)

– Non dispiacerti di ciò che non hai potuto fare, rammaricati solo di quando potevi e non hai voluto. (Mao Tse Tung)

Frasi sul rimpianto in amore

I rimpianti in amore, bisogna ammetterlo, non mancano mai. Frasi sul rimpianto per una persona sono state lasciate in eredità a tutti noi da tantissimi artisti e grandi pensatori. Perché chiunque, nella vita, può aver conosciuto qualcuno che ha lasciato un grande vuoto nel proprio cuore, ed è inevitabile ogni tanto pensarci e ripensarci, a costo di farci male, a costo di soffrire inutilmente. Vivere di rimpianti è un errore, ma comprendere quanto sia importante il rimpianto è necessario per poter imparare dai propri sbagli.

Ecco alcune frasi di rimpianti d’amore:

– Per la perdita di certe persone si prova più rimpianto che afflizione, mentre altre ci lasciano afflitti, ma senza rimpianti. (François de La Rochefoucauld)

– Noi non apprezziamo il valore di ciò che abbiamo mentre lo godiamo; ma quando ci manca o lo abbiamo perduto, allora ne spremiamo il valore. (William Shakespeare)

– Se segui qualcosa che ti scombussola ti conviene andare sino in fondo. Se fai finta di niente, non saprai mai che cosa ti sarebbe potuto succedere, e per molti versi questo è peggio che scoprire di esserti sbagliato sin dall’inizio. Perché dopo uno sbaglio puoi continuare a vivere, ma se non altro non hai il rimpianto di non sapere come sarebbe potuto andare. (Nicholas Sparks)

