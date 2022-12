Cosa significa sognare dei cavalli? Si tratta di un disegno onirico che può avere diversi significati, pertanto è bene notare i dettagli.

Sognare cavalli è piuttosto comune, soprattutto nell’età dell’infanzia. Si tratta di un disegno onirico che, nella maggior parte dei casi, è positivo ed è portatore di messaggi ben precisi, che possono anche aiutare a superare situazioni di impasse. Vediamo cosa significa e quali sono i dettagli più importanti.

Cosa significa sognare cavalli?

Se avete una grande passione, sognare cavalli è assolutamente normale e anche piuttosto bello. In caso contrario, magari quando in ballo c’è una vera e propria fobia per questi animali, è un disegno onirico altrettanto ricorrente, ma per nulla piacevole. In ogni modo, vediamo come intrepretare un sogno di questo tipo, visto che i significati possono essere diversi. Sognare un cavallo nero, ad esempio, indica che si stanno trattenendo troppo le emozioni e le energie interiori. Ergo: avete bisogno di lasciar fluire e buttare fuori tutto ciò che avete dentro. Se il manto è bianco, invece, siete persone estremamente creative e, se oltre a questo colore sono presenti anche le ali, vivete un po’ troppo distanti dalla realtà.

Simbolo di vigore, forza fisica, libertà e istinto puro, quando l’equino è grigio indica malinconia e tristezza, mentre sognare cavalli marroni richiama la terra, quindi rappresenta gli istinti più stabili dell’uomo. Se non si tratta di un solo animale, ma di un branco bianco e nero che procede in armonia significa che tutto va alla perfezione, sia nella vostra vita interiore che esteriore. Quando i cavalli non sono allineati tra loro, invece, anche la vostra esistenza è sbilanciata.

Sognare cavalli morti: occhio all’istinto

Cosa significa sognare un cavallo morto? Anche se può far paura, il disegno onirico è portatore di un messaggio importante perché indica che il vostro istinto è stato messo a tacere. Ergo: prendetevi cura di voi stessi e mettete a tacere la ragione. Diverso il significato se l’equino è un pony, che sta a simboleggiare l’affetto per un bambino a voi vicino.

In linea di massima, sognare un cavallo imbizzarrito indica che la vostra razionalità è debole e le emozioni stanno prendendo il sopravvento. Fermatevi un attimo a pensare e chiedetevi quali sono le cose che non riuscite a controllare. In tutti gli altri casi, ovvero quando l’animale è tranquillo e galoppa o salta gli ostacoli, indica solo situazioni positive e di crescita personale.

Riproduzione riservata © 2022 - DG