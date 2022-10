Cosa significa sognare conigli? La lettura dipende dai dettagli del disegno onirico, ma quasi sempre c’è di mezzo l’infanzia.

Vi è mai capitato di sognare conigli? Questo tenero animaletto, oggi diventato domestico come i cani e i gatti, indica quasi sempre l’infanzia, ma per una lettura completa del disegno onirico non bisogna mai sottovalutare i dettagli. Vediamo come interpretare un sogno di questo tipo e a cosa fare attenzione.

Cosa significa sognare conigli?

I conigli sono animali dolci e simpatici, ma nei sogni possono anche assumere sembianze terrificanti e lasciare una brutta sensazione addosso. Fortunatamente, stiamo parlando di disegni onirici e non della realtà, per cui la serenità torna in fretta, giusto il tempo di prendere un caffè. In ogni modo, è interessante scoprire il significato del sogno, in modo da cogliere i messaggi che l’inconscio sta tentando di inviare. Sognare un coniglio bianco, ad esempio, indica il possibile verificarsi di un avvenimento che ha qualcosa a che fare con la magia o il soprannaturale. Se l’animale è nero, invece, è necessario guardarsi attorno perché potrebbe esserci una persona negativa che va assolutamente allontanata.

Quando il coniglietto è tenero e piccolo, c’è di mezzo l’infanzia, magari è un semplice momento di nostalgia. Se lo stesso animale vi appare in sogno mentre qualcuno lo sta uccidendo significa che avete bisogno di crescere, forse di mettere un po’ di distanza con la famiglia di origine. Sognare conigli morti, invece, suggerisce una perdita di innocenza in corso oppure problemi familiari in atto.

Occhio ai dettagli del sogno

Il coniglio è in gabbia? Ci si sente impossibilitati a vivere la propria sessualità. Diverso il discorso se il protagonista del sogno sta mangiando l’animale: c’è bisogno di superare l’età dell’infanzia. Se, invece, si sta accarezzando il coniglietto è necessario riappacificarsi con una parte del passato che fa ancora male. Significato simile quando si sogna di uccidere un coniglio: un aspetto della propria personalità deve essere accolto e accettato. Infine, quando nel disegno onirico appare un peluche si tratta di una chiara necessità di tornare bambini, magari cullati dai genitori che danno sempre protezione.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG