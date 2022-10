Avete mai letto l’espressione fit check? Scopriamo cosa significa anche grazie ad alcuni esempi d’uso.

Il fit check è fondamentale per conoscere perfettamente il proprio stato di salute fisica e per questo andrebbe fatto regolarmente. Nel caso non sappiate ancora di cosa si tratta esattamente, vi suggeriamo di proseguire nella lettura dell’articolo in quanto vogliamo darvi una sua definizione. Vediamo allora tutto su questa espressione inglese usata ormai in tutto il mondo.

Origini : è un’espressione in lingua inglese.

: è un’espressione in lingua inglese. Quando si usa : nel mondo della palestra e dello sport, per indicare una valutazione completa dello state di salute del corpo.

: nel mondo della palestra e dello sport, per indicare una valutazione completa dello state di salute del corpo. Lingua : inglese.

: inglese. Diffusione: mondiale.

Il significato di fit check

Quando si parla di fit check si intende una valutazione completa dello stato di salute del corpo. Questo è consigliato a tutte le età in quanto risulta molto utile per scovare le aree interessate da eventuali disturbi. In particolare, si possono valutare gli aspetti muscolari, cardiovascolari, articolari e posturali. Si comprende dunque quanto esso risulti utile per prevenire l’insorgenza di eventuali problemi oltre che per trattarli tempestivamente se sono già insorti.

Valutazioni di questo genere, di solito comprendono vari controlli quali ad esempio la plicometria e la centimetria. Spesso viene anche effettuato un test di flessibilità e il check posturale che risultano particolarmente utili per anticipare l’insorgenza di vari tipi di problemi.

Esempi d’uso

Ecco dunque alcuni esempi d’uso in casi pratici per comprendere nel dettaglio cosa significa questa espressione:

“Ti suggerisco di fare un fit check per capire qual è lo stato di salute del tuo corpo”.

“Prima di iniziare ad allenarti seriamente in palestra, dovresti fare un bel fit check per capire quando il tuo corpo è in salute”.

“Cristiano Iovino è un personal trainer molto famoso e prima di iniziare gli allenamenti fa sempre un fit check”.

