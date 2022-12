Come scegliere l’università: consigli, test e informazioni per comprendere quale facoltà è la migliore per noi.

Scientifica o umanistica? Privata o pubblica? Telematica o tradizionale? Sono tante le domande che possiamo porci su una scelta delicatissima e fondamentale per le vite di tutti noi: la scelta dell’università. Perché la proposta è oggi più che mai variegata e democratica, in grado di far accedere agli studi persone di ogni estrazione sociale, soprattutto se dotate di talento e spirito di abnegazione. Ma come scegliere l’università giusta? Cosa ci può far capire che la strada che stiamo intraprendendo sarà quella più corretta per noi? Ecco alcuni suggerimenti da tenere a mente prima di iscriversi o tentare un test d’ingresso.

Che università scegliere? Uno sguardo sul futuro

Considerando che per la gran parte degli studenti la scelta dell’università equivale al passo più importante nella costruzione del proprio futuro, per poter prendere la decisione giusta bisogna proiettarsi in avanti e considerare cosa accadrà dopo il percorso accademico. Perché in linea teorica gli studi dovrebbero proiettarti verso il lavoro che vorresti fare. Ma non tutti gli ambiti lavorativi sono uguali, specialmente in Italia.

ragazzi università

Ci sono figure professionali oggi molto richieste sul mercato, altre che stanno cambiando, o addirittura scomparendo, ed è importante informarsi su questo aspetto, per non rischiare di rimanere esclusi dal mondo del lavoro una volta acquisito il titolo di studio. Se vuoi sapere che facoltà scegliere devi pensare obbligatoriamente a ciò che accadrà dopo, soprattutto se hai intrapreso un percorso di studi per trovare nuovi sbocchi lavorativi e non per completare la tua formazione avendo però assicurato il proprio futuro. Insomma, capisci cosa vuoi fare e confrontati anche con chi già lavora nel campo in cui vorresti entrare, per avere un quadro più chiaro della situazione.

Come scegliere l’università: consigli

Non tutti possono però fare tutto, ed è quindi naturale che la tua decisione non potrà essere presa esclusivamente guardando agli sbocchi lavorativi. Oltre alle prospettive future, nella scelta dell’università bisogna prendere in considerazione molti altri fattori. A partire da uno, fondamentale: le proprie aspettative per il futuro e la propria indole.

Per prima cosa cerca quindi di definire i tuoi obiettivi e di comprendere quale sia davvero la tua inclinazione. Quando hai compreso quali potrebbero essere le facoltà di tuo interesse, visita i siti dei vari atenei e controlla l’offerta formativa per capire quali abbiano i corsi di laurea che più potrebbero fare al caso tuo. Per chiarirti le idee, partecipa agli open day, portando con te una lista di domande da fare agli studenti dei corsi che ti interessano.

Oltre all’aspetto formativo, valuta anche gli edifici in cui si svolgono i corsi (se non si tratta di un’università telematica). Esplora gli spazi, scopri le strutture e tutti i servizi accessori messi a disposizione degli studenti dall’ateneo. Informati anche sugli stage, i tirocini, i programmi di scambio internazionale e, perché no, le attività ricreative e culturali promosse dall’università.

Quando avrai messo tutto a fuoco e avrai bene in mente su quali facoltà virare, informati sui possibili test d’ingresso e cerca di prepararti al meglio prima di affrontarli. Ricordati che un test non deve diventare una discriminante. Valuta esclusivamente gli altri aspetti dell’università, e se sei sicuro che quella sia la facoltà giusta per te, fai di tutto per entrare, a prescindere dalla difficoltà del test d’ingresso.

Riproduzione riservata © 2022 - DG