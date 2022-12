Di app per la lista della spesa ce ne sono tante, ma solo alcune fanno egregiamente il loro lavoro: vediamo quali sono le migliori.

Qualcuno adora fare la spesa, mentre altri odiano destreggiarsi tra le corsie dei supermercati. A qualsiasi categoria apparteniate, le app per la lista della spesa possono essere un valido strumento per non dimenticare le cose da acquistare e per tenere sotto controllo le spese. Vediamo quali sono le migliori.

App per la lista spesa: quali sono le migliori?

Quante volte vi capita di preparare una lista della spesa e poi, arrivati al supermercato, vi accorgete di averla dimenticata a casa? In situazioni come queste sono fondamentali le app per la lista della spesa perché, laddove non arriva il cartaceo, la tecnologia può fare la differenza. Appuntando le cose da acquistare direttamente sullo smartphone non rischierete mai di trovarvi a mettere nel carrello più del dovuto.

Senza ombra di dubbio, l’app spesa gratuita più scaricata è Bring. Disponibile sia per Android che per iOS, è estremamente semplice e intuitiva. I prodotti possono essere inseriti per categoria e, volendo, si può condividere il proprio elenco con altri utenti, membri della famiglia compresi. Grazie a quest’ultima funzione, tutti possono aggiornare la lista, depennando o aggiungendo merce da comprare. Un’altra applicazione lista per la spesa Android e iOS è Listonic. Anche questa può essere condivisa con la famiglia oppure con i coinquilini ed essere utilizzata nella versione web. I suoi punti di forza? L’elenco delle cose da acquistare si può aggiungere anche a voce, l’app fornisce consigli d’acquisto in base allo storico delle compere e si possono inserire anche i prezzi, in modo da avere un controllo totale delle cifre che si spendono.

Promemoria spesa: le app per non dimenticare più nulla

Tra le migliori app per fare la spesa c’è Out of Milk (Android e iOS). Oltre alla lista, si possono inserire anche le faccende domestiche da fare e quelle già portate a termine. I prodotti possono essere scannerizzati oppure inseriti a mano o via voce. Un’ultima applicazione di questo tipo che svolge egregiamente il suo lavoro è Our Groceries Shopping List (Android e iOS). Consente di creare diversi elenchi, anche per categoria, di inserire le foto di ogni prodotto e di aggiungere ricette di tutti i tipi.

