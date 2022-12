Il termine ipocrisia fa parte del dizionario italiano, ma non tutti sanno il suo significato: scopriamolo insieme.

La parola ipocrisia è molto utilizzata nel presente anche nel linguaggio comune. Nonostante la buona diffusione del vocabolo, in molti lo utilizzano anche a sproposito in quanto non ne conoscono il reale significato. Proprio per tale motivo abbiamo deciso di spiegare nello specifico cosa vuole dire il termine in questione anche attraverso alcuni esempi.

Origini : dal greco ὑποκρισίη, forma rara per ὑπόκρισις, “simulazione”. Questo deriva da ὑποκρίνω, “separare, distinguere”. Per altri deriva da ὑποκρίνομαι, ossia “sostenere una parte, recitare, fingere”.

: dal greco ὑποκρισίη, forma rara per ὑπόκρισις, “simulazione”. Questo deriva da ὑποκρίνω, “separare, distinguere”. Per altri deriva da ὑποκρίνομαι, ossia “sostenere una parte, recitare, fingere”. Quando si usa : il termine si usa per indicare uno specifico comportamento, atteggiamento o vizio.

: il termine si usa per indicare uno specifico comportamento, atteggiamento o vizio. Lingua : italiano.

: italiano. Diffusione: Italia.

Il significato di ipocrisia

donna maschera bianca maschere appese introspezione giudizio

Ipocrisia è una parola che sta ad indicare l’atteggiamento, comportamento o vizio di una persona che finge volontariamente di avere credenze, opinioni, sentimenti o ideali. Il termine in questione si usa quindi per indicare soggetti che fanno finta di essere diversi da quelli che sono in realtà. Questo modo di essere si manifesta quando qualcuno prova a ingannare altre persone con le sue affermazioni e dunque con una specie di bugia.

È bene distinguere questo modo di comportarsi dalla semplice incapacità di una persona di acquistare o praticare delle virtù. Le persone ipocrite, infatti, è come se avessero due facce e dietro quella di facciata che mostrano a tutti ne avessero un’altra nascosta che è quella reale.

Esempi d’uso

Vediamo quindi alcuni esempi d’uso in casi pratici per comprendere in maniera specifica il significato della parola:

“L’ipocrisia è un difetto molto grande e purtroppo appartiene a un gran numero di persone di tutte le età”.

“Uno dei problemi più gravi della nostra società è l’ipocrisia”.

“Giulia Salemi è stata accusata di ipocrisia durante il periodo trascorso all’interno della casa del Grande Fratello Vip”.

Riproduzione riservata © 2022 - DG