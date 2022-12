Strumenti musicali elenco: la lista completa di tutti gli strumenti musicali più importanti al mondo, non solo quelli classici.

Per conoscere tutti gli strumenti musicali, un elenco di pagine e pagine non basterebbe. L’uomo ha sempre avuto bisogno della musica, ha sempre suonato qualcosa, fin da quando aveva a disposizione solo pietre e bastoni, e nel corso della sua evoluzione ha costruito migliaia e migliaia di strumenti per fare esclusivamente musica. E anche se oggi, nell’epoca dei computer, gli strumenti sono sempre più digitali, vale la pena sapere quali sono i più importanti in assoluto, al di là dei classici fiati, degli archi o della chitarra, il basso, la batteria e le tastiere.

Strumenti musicali: i nomi

Se vuoi conoscere i nomi di tutti gli strumenti musicali nel mondo servirebbe ben più di un articolo. Sappiamo infatti che ogni giorno, in ogni angolo del pianeta, potrebbe essere creato un nuovo strumento, o potrebbe magari essere ritrovato in una soffitta o in una cantina uno strumento che sembrava dimenticato.

Band in concerto

La musica, come uno specchio della vita, è soggetta a un’evoluzione continua e costante, e così si passa dagli strumenti a fiato classici a strumenti differenti, magari utilizzati solo in determinate località in tutto il mondo e mai ascoltate ad esempio all’interno della musica occidentale. Ma imparare a riconoscere anche questo tipo di strumenti è importantissimo per poter anche ampliare i propri orizzonti e i propri gusti.

Elenco strumenti musicali in ordine alfabetico

Come abbiamo detto, dunque, gli strumenti musicali sono talmente tanti che riportarli tutti sarebbe stato impossibile e poco utile. Proviamo però in questo breve articolo a riportare un elenco dei principali, di quelli più utilizzati nei principali generi o nelle principali culture musicali, così varie da Paese a Paese, da continente a continente, e impossibile da canonizzare in maniera definita e definitiva.

Ecco la lista di tutti gli strumenti musicali del mondo:

– Accordeon

– Agogo

– Arciliuto

– Armonica (a bicchieri, a bocca, cromatica, diatonica, basso, etc.)

– Arpa (celtica, liuto, paraguaiana etc.)

– Atabal

– Aulochrome

– Aulos

Mani suonano arpa

– Baglamas

– Bagpipe

– Balafon

– Balalaica

– Bandoneon

– Bandurria

– Banjo

– Basso

– Batteria

– Berda

– Berimbao

– Bidofono

– Biniou

– Bodhran

– Bombarda

– Bongo

– Bouzouki

– Bugle

Batteria strumento bacchette percussioni

– Cabasa

– Cajon

– Campane

– Campionatore

– Celesta

– Cembalo

– Cervellato

– Cetera

– Cetra

– Charango

– Chimta

– Chitarra (con doppio manico, jazz, folk, battente, classica, elettrica etc.)

– Cimbasso

– Clarinetto (piccolo, sopranino, soprano, alto, contralto, bassetto, basso etc.)

– Clave

– Clavicembalo

– Clavicordo

– Cobza

– Congas

– Contrabbasso

– Contraforte

– Controfagotto

– Cornamusa (soprano, contralto, tenore etc.)

– Cornetta

– Cornetto

– Corno alpino

– Corno di camoscio

– Corno inglese

– Corno francese

– Corno postale

– Corno tenore

– Cuatro

– Cuica

– Cupa cupa

ragazza vestita punk rock chitarra

– Dabakan

– Danso

– Dan-Tranh

– Darabouka

– Def Arbani

– Didgeridoo

– Dizi

– Dilruba

– Djembé

– Dolcimer

– Dombura

– Domra

– Drum Machine

– Duduk

– Dulciana

– Dulcimer

– Dun dun

– Diamonica

– Ektara

– Erhu

– Esraj

– Euphonium

– Expander

– Fagotto

– Fisarmonica

– Fiddle

– Flagioletto

– Flauto di pan

– Flauto a coulisse

– Flauto dolce (soprano, contralto, tenore etc.)

– Flicorno (soprano, contralto, tenore etc.)

– Fortepiano

– Flauto (traverso, soprano, contrabbasso etc.)

– Flauto irlandese

– Flexatone

– Gaida

– Gaita galiziana

– Galoubet

– Genis

– Ghatam

– Ghironda

– Ghungroo

– Glassarmonica

– Glockenspiel

– Gong

– Grancassa

– Guembri

– Guitar synth

– Gusli

– Harmonium

– Hecklefono

– Hichiriki

– Hosho

– Hagstrom

– Hang

– Hand pan

– Igil

– Jembe

– Kacapi

– Kantele

– Kayamba

– Kalimba

– Kazoo

– Kelhorn (soprano, contralto, tenore, basso etc.)

– Khol

– Kilofono

– Kora

– Koto

– Keytar

– Laud

– Launeddas

– Lautenwerk

– Legnetti

– Legnetti bitonali

– Lira

– Liuto

– Lyra organizzata

– Mandola

– M’bira

– Mandora

– Mandolino

– Mandoloncello

– Mandolone

– Maracas

– Marimba

– Mellofono

– Mellotron

– Melodica

– Metallofono

– Mijwiz

– Mixer

– Mixmar

– Moodswinger

– Moonlander

– Musa

– Nacchere

– Niatiti

– Nyckelharpa

– Oboe (d’amore, da caccia, musette, barocco etc)

– Ocarina

– Octavin

– Ottobasso

– Onde Martenot

– Oficleide

– Organetto

– Organo (a rullo, Hammond, a canne, ad ancia)

– Orutu

– Ottavino

– Oud

– Palitos

– Pandeiro

– Pandura

– Pakhawai

– Pemperino

– Pianet

– Pianoforte

– Piano elettrico

– Piatti

– Piffero

– Pianola

– Pipa

– Pikasso Guitar

– Pungi

tastiera pianoforte pianola

– Quena

– Raganella

– Rag Dung

– Ramsinga

– Rauschpfeife

– ReacTable

– Rebab

– Regale

– Ribeca

– Ronroco

– Rubab

– Rullante

– Salmoè

– Salterio

– Santoor

– Sarangi

– Sarod

– Sassofono (soprano, C melody, tenore, baritono etc.)

– Sarrusofono (soprano, contralto, baritono etc.)

– Saz

– Scacciapensieri

– Serpentone

– Shehnai

– Shruti Box

– Sintetizzatore

– Sintir

– Siringa

– Sistro

– Sitar

– Shamisen

– Shawm (soprano, contralto, basso etc.)

– Shekere

– Shofar

– Sousafono

– Spinetta

– Steel Drum

– Strumstick

– subcontrofagotto

– Synclavier

– Synthaxe

– Tabla

– Taiko

– Tamburino

– Tamburo (a cornice, militare etc.)

– Tamburello

– Tarogato

– Tastiera

– Teponaztli

– Theremin

– Timbales

– Timpano

– Timple

– Tin whistle

– Tiorba

– Toaca

– Tom-Tom

– Tom cinese

– Traverso

– Tres

– Trocca

– Triangolo

– Tromba (da tirarsi, barocca, trombino, naturale etc.)

– Trombone (piccolo, contralto, tenore etc.)

– Tromboon

– Tuba (contrabbassa, subcontrabbassa etc.)

– Tuba wagneriana

– Txalaparta

– Txistu

– Ukulele

– Uilleann pipes

– Valiha

– Veena

– Vibrafono

– Vibrandoneon

– Viella

– Vihuela

– Viola (d’amore, da gamba, di bordone etc.)

– Violino (barocco, elettrico etc.)

– Violoncello (barocco, elettrico, piccolo etc.)

– Violone

– Vina

– Virginale

– Vuvuzela

Musicista violino

– Washboard

– Wood-block

– Xilofono

– Zampogna

– Zufolo

– Zucutefù

– Zurna

