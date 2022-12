Booking ha messo in vendita un viaggio speciale ad un prezzo irrisorio per trascorrere il Natale a New York con Mariah Carey.

Trascorrere un viaggio di Natale a New York in compagnia di Maria Carey? Un sogno che diventa realtà grazie ad una collaborazione che l’artista ha stretto con Booking.com. Il soggiorno non comprende solo il pernottamento nell’hotel preferito della cantante, ma anche diversi incontri esclusivi con lei e tante altre esperienze indimenticabili.

Natale a New York con Mariah Carey: grazie a Booking è possibile

Nel 2019, la canzone All I Want for Christmas is You di Mariah Carey si è posizionata per la prima volta sul podio della classifica Billboard Hot 100. Per festeggiare questo traguardo, l’artista di fama internazionale ha stretto una collaborazione con Booking.com e ha messo in vendita un viaggio esclusivo a New York in sua compagnia. Le due fortunate persone che riusciranno ad accaparrarsi il soggiorno vivranno quattro giorni di full immersion in stile Mariah Carey.

“Il Natale a New York è un’esperienza indimenticabile, quindi ho collaborato con Booking.com per creare un viaggio speciale a tema festivo nella mia città natale durante il periodo più bello dell’anno. Solo per una volta, sto dando a due fan l’opportunità di vivere uno spettacolo indimenticabile e magico! Spero che i vincitori apprezzeranno la possibilità di vedere il mio concerto al Madison Square Garden, visitare il Top of the Rock, mangiare nei miei ristoranti preferiti e soggiornare in un lussuoso hotel di New York“, ha dichiarato la Carey.

Come e quando comprare il viaggio con Mariah Carey

Il viaggio di Natale a New York non consentirà solo di conoscere e trascorrere del tempo con Mariah, ma anche di frequentare i suoi posti del cuore. Il pacchetto proposto da Booking.com comprende:

voli, trasferimenti aeroportuali e trasporti locali da e per attrazioni e attività;

soggiorno di tre notti in una camera King Grand Luxe al The Plaza – Hotel Fairmont;

prenotazioni per la cena nei ristoranti di New York preferiti da Mariah;

aperitivo nell’attico newyorkese della cantante;

servizio fotografico con lei sulla terrazza panoramica della sua abitazione;

biglietti per il concerto al Madison Square Garden del 16 dicembre;

copia autografata di The Christmas Princess, il nuovo libro di Mariah;

shopping a Saks Fifth Avenue;

visita guidata privata al Top of the Rock, esperienza Vip di pattinaggio sul ghiaccio davanti al Rockefeller Center Christmas Tree con accesso ad una tenda riservata dove si ci si potrà rilassare ascoltando le canzoni della Carey e scattando qualche foto;

biglietti per lo spettacolo Christmas Spectacular con le Rockettes di Radio City, che comprendono accoglienza Vip pre-show nella Roxy Suite, un tour privato del Radio City Music Hall e l’incontro con una Rockette di Radio City.

Il viaggio di Natale a New York con Maria Carey verrà messo in vendita su Booking.com il 14 dicembre alle 23:00, ora italiana. Il soggiorno si svolgerà dal 16 al 19 dicembre alla modica cifra di 20,19 dollari.

