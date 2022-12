Qual è il significato della canzone La mia storia tra le dita di Gianluca Grignani? Il brano racconta la fine di una relazione.

La mia storia tra le dita non è solo la canzone del debutto di Gianluca Grignani, ma anche uno dei suoi brani più ascoltati e famosi di sempre. Racconta la fine di una storia d’amore, mettendo in musica sentimenti che tutti, almeno una volta nella vita, hanno provato. Vediamo il testo e il significato.

La mia storia tra le dita di Gianluca Grignani: il significato della canzone

Uscita il 17 novembre del 1994, la canzone La mia storia tra le dita di Gianluca Grignani è contenuta all’interno dell’album Destinazione paradiso. E’ il primissimo brano dell’artista, nonché quello che l’ha consacrato al successo. Non a caso, a distanza di 28 anni dalla pubblicazione, viene quotidianamente trasmesso dalle maggiori emittenti radiofoniche. Con testo e musica dello stesso Grignani, racconta la fine di una storia d’amore.

“Sai penso che

non sia stato inutile

stare insieme a te.

Ok te ne vai

decisione discutibile

ma sì, lo so, lo sai“.

Quando una relazione giunge al capolinea c’è sempre un partner che ne esce con le ossa rotte. In questo caso, è Gianluca ad essere lasciato. Non accetta la decisione della compagna e prova a chiederle di rimanere, anche solo per una sera. Eppure, conosce il suo sorriso, quel “sorriso di chi ha già deciso“.

“Ma questa volta abbassi gli occhi e dici

noi resteremo sempre buoni amici,

ma quali buoni amici maledetti!

Io un amico lo perdono

mentre a te, ti amo“.

Una frase che, nel momento della rottura, fa male e difficilmente corrisponderà alla realtà dei fatti: “resteremo sempre buoni amici“. Consapevole che ciò non accadrà mai, Grignani gioca l’ultima carta e chiede perdono alla compagna.

“E invece tu,

tu non mi lasci via d’uscita.

E te ne vai con la mia storia fra le dita“.

La storia d’amore è finita e Gianluca raccoglie i cosiddetti cocci. Il perdono non è arrivato e l’amata se n’è andata portando con sé quella che sembrava una favola. L’happy end non c’è, ma una canzone intramontabile è stata regalata ai fan: La mia storia tra le dita è una dei brani italiani più ascoltati e famosi di sempre.

Ecco il video de La mia storia tra le dita di Gianluca Grignani:

La mia storia tra le dita: il testo della canzone

Riproduzione riservata © 2022 - DG