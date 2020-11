Il 16 Novembre debutta Gucci Fest, il primo festival e mini web serie targati Gucci. Il brand fiorentino cavalca l’onda del digitale per presentare la prossima collezione.

Su Instagram Gucci aveva iniziato a far trapelare qualcosa: il post che richiama ufficialmente la locandina di Gucci Fest, e quello in cui Alessandro Michele è a lavoro sul set insieme al regista Gus Van Sant. Da questo sodalizio artistico nasce così il primo festival cinematografico fashion, dedicato alla presentazione della prossima collezione di Gucci.

Un evento senza precedenti, un’idea senz’altro innovativa nel mondo della moda, perché oltre ad essere un festival online e non un qualunque fashion movie, ciò che vedremo sarà anche collegato da un filone, per cui si è parlato anche di una vera e propria mini serie.

Gucci Fest: il festival digitale di Gucci, una settimana di fashion film

Il Gucci Fest si terrà online dal 16 al 22 Novembre, e raccoglierà una serie di film co-diretti da Alessandro Michele insieme al regista Gus Van Sant, di cui ricordiamo il film Milk nominato agli Oscar nel 2008 con protagonista Sean Penn.

Per l’occasione però il direttore creativo di Gucci ha coinvolto anche altri designer, per dare all’evento un impatto ancora più forte e non concentrato unicamente sul brand fiorentino. Sono quindici infatti i designer coinvolti: Ahluwalia, Shanel Campbell, Stefan Cooke, Cormio, Charles De Vilmorin, JordanLuca, Mowalola, Yueqi Qi, Rave Review, Gui Rosa, Rui, Bianca Saunders, Collina Strada, Boramy Viguier e Gareth Wrighton. Ciascuno presenterà delle proprie creazioni inedite.

Attesissima naturalmente è la nuova collezione Gucci che verrà presentata con una mini serie di sette episodi: il titolo si riaggancia al tema della precedente, e prende il nome di Ouverture of Something that Never Ended. Non sarà una collezione legata alla stagionalità, ma alla filosofia del marchio, ad un’esigenza di raccontare una prospettiva nuova del fashion, per questo senza fine e finalità.

Quando e dove seguire il Gucci Fest

Gli episodi che presenteranno la nuova collezione Gucci saranno a cadenza settimanale, trasmessi dal 16 al 22 Novembre su You Tube Fashion, Weibo, Gucci You Tube e nel sito apposito GucciFest.com, per assicurare la massima capillarità digitale. Ogni giorno quindi una rivelazione, un appuntamento e un inserto da scoprire.

Inoltre sul sito GucciFest.com dal 13 Novembre sarà possibile visionare l’intero programma del festival, con tutti gli appuntamenti e gli eventi che saranno trasmessi e faranno da cornice alla presentazione della collezione Gucci.