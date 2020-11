I compagni perfetti per le giornate uggiose, comodi e a prova di pioggia. Sono gli stivali di gomma, alti e bassi, dai più classici a quelli super colorati. Da non farsi sfuggire.

Ci fanno tornare un po’ bambine gli stivali di gomma, a quando eravamo con una mantellina addosso ci divertivamo a finire in qualche pozzanghera. Non sarà di certo quello che faremmo oggi, anche se sentirsi un po’ piccole può solo farci bene, ma senza dubbio gli stivali di gomma possiamo ancora tenerli nella nostra scarpiera. Ideali per la pioggia senza dubbio, ma in realtà i modelli di oggi sono così carini e ricchi di disegni e dettagli che vi verrà voglia di indossarli anche semplicemente durante una giornata nuovolosa, giusto per essere pronte ad ogni evenienza.

Stivali di gomma economici e semplici: Decathlon, Amazon, Superga

L’ideale quindi sarebbe scegliere un modello magari da dedicare solo alla pioggia, ed uno invece da poter abbinare ad un outfit casual e valorizzarlo.

– I classici sono sicuramente quelli a tinta unita con un leggero rialzo seghettato: gialli, verde militare, rossi o blu con i pois, sono quelli che sanno anche un po’ di vintage. Considerata la necessità di riservarli per la pioggia, meglio non spendere molto e andare ad esempio sui modelli di Decathlon, che partono dai 12 euro in su.

– Se gradite i modelli più alti che fasciano fino al ginocchio, un’ottima selezione è presente anche su Amazon, con prezzi che variano dai 15 ai 30 euro, in base a se si tratti di un modello imbottito o con maggiori dettagli. Il compromesso perfetto tra fashion e comodità però è raggiunto dal marchio Beck, a soli 25 euro circa.

Per chi invece desidera spendere un po’ di più perché sa di volerli indossare in più occasioni, vale la pena spendere un po’ di più e affidarsi a Superga, che unisce comodità, alta qualità e sicurezza. I modelli proposti sono sicuramente meno fantasiosi e particolari, ma per qualcosa che abbia un tocco di diverso potete puntare sul modello country, con anche i lacci stile anfibio.

Come abbinare gli stivali di gomma

Non pensiate quindi di dover relegare gli stivali di gomma solo alle giornate di pioggia: sono perfetti infatti ad esempio anche per giornate da trascorrere nel verde, in campagna o per delle lunghe passeggiate in location umide.

Con i pantaloni sono perfetti, soprattutto con i modelli a sigaretta, ma anche con dei leggings a cui per stare più calde possiamo unire un paio di scaldamuscoli. E non abbiate timore anche ad indossarle con un mini dress di lana, come ci suggerisce Chiara Ferragni.

