Tra le nuance più in voga dell’autunno 2020 il beige è il colore in primo piano: delicato ed elegante, ecco i capi must-have e come abbinarli.

Ci fa pensare all’eleganza, agli abbinamenti chic ma anche agli outfit da indossare in Autunno, perché il beige sfumatura del marrone, è uno dei colori evergreen delle palette della stagione di mezzo che aprirà le porte all’inverno. E in quest’autunno 2020 anche su Instagram i brand non si sono fatti attendere nel presentarci gli outfit in beige, dai capispalla alle maglie, dai cardigan ai blazer, come i must-have di cui urge appropriarsi e custodire in armadio.

Il beige, colore delicato dell’Autunno 2020

Perché il beige ci fa pensare all’Autunno? Non solo perché il suo colore primario, il marrone, è un colore riconducibile alle sfumature che assume la natura in questa stagione, ma anche perché ha quella giusta delicatezza che ben si sposa anche nel creare contrasti con colori più accesi dell’Autunno.

Creando abbinamenti con queste nuance è come indossare un po’ i caratteri dei paesaggi autunnali, sentendoci in armonia con la natura e con le tendenze. E con l’armocromia, altra tendenza di questo 2020 possiamo divertirci ancora di più a giocare con i colori autunnali da scegliere per i nostri outfit.

Gli outfit must have da avere nel guardaroba e come abbinarli

Il beige è un colore che si abbina facilmente con colori basic come nero, bianco e marrone, e sta benissimo con il jeans. I brand per quest’Autunno 2020 lo accostano anche a colori come l’azzurro e anche con il grigio scuro.

Un must have in beige da avere è sicuramente un cappotto, caldo, morbido ed oversize, perfetto da abbinare ad un pantalone denim classico o in nero, e con un paio di stivaletti.

– Anche il midi dress in beige entra di diritto tra i must have di stagione, perfetti da indossare in versione casual con un paio di anfibi o con décolléte alte per un look elegante.

– Il maglione beige, dal più semplice a quello dalle rifiniture intrecciate, è un pret a porter, un outifit chic che possiamo abbinare a gonne e pantaloni per creare look che vanno dai più casual a quelli sportivi, fino ad essere sempre e comunque un dettaglio elegante.

– Alternativa al capospalla, elegante ma con disinvoltura, il blazer in beige è un outfit molto versatile che ci permette di realizzare look da ufficio abbinato ad un pantalone dal taglio dritto, oppure comfy da passeggiata o aperitivo.