La nuova vicepresidente degli Stati Uniti ci ha immediatamente conquistato con la grinta, le sue parole, ma anche con il suo white look da suffraggette.

Quante da questo momento in poi diranno che da grandi vogliono essere come Kamala Harris, la nuova vicepresidente degli Stati Uniti che opererà al fianco del neo presidente degli Usa Joe Biden. Una donna che ha immediatamente colpito per il suo carisma, la grinta mostrata sul palco della vittoria, e anche per il suo look che guarda al presente ma omaggiando i passi importanti che le donne hanno compiuto nel passato.

Kamala Harris: un look che omaggia le suffraggette

La vicepresidente degli Stati Uniti entra nella galleria delle donne da cui è doveroso farsi ispirare: braccio destro di Joe Biden, prima donna ad essere eletta vicepresidente e prima persona di colore e originaria dell’Asia Meridionale a ricoprire un ruolo del genere.

Un evento importante per la storia politica degli Usa quanto per quella delle donne, ed ecco perché quando è salita sul palco di Wilmington per accogliere il suo mandato, Kamala si è presentata con un look significativo.

Ha indossato infatti non a caso un completo bianco che fosse un omaggio sartoriale a questo momento storico, ricordando la divisa indossata dalle suffraggette. Un gruppo di donne che a inizio Novecento ha lottato per l’approvazione del 19esimo emendamento che sanciva il diritto di voto alle donne. Ironia della sorte, nelle stesso giorno in cui Kamala è diventata vicepresidente, il movimento delle suffraggette ha festeggiato il suo centesimo anniversario.

Il suit bianco di Kamala: chic ed evocativo

Il completo bianco indossato dalle vicepresidente è firmato Carolina Herrera, in una nuance calda e luminosa che valorizza perfettamente il suo incarnato e la sua silhouette.

E a rendere il suo look ancora più evocativo è stata la scelta di abbinare una camicetta di seta con fiocco, la pussy bow. Un outfit sicuramente vicino al gusto e allo stile del suo look, ma conoscendo la sua personalità comunicativa, di certo non scelta a caso.

Siamo curiose di scoprire quali saranno i look sui quali Kamala punterà per il suo ruolo alla Casa Bianca, fondamentale per l’America ma anche per ciò che questa donna rappresenta per tutte noi.