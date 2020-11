Un migliore amico, un must-have che non ti lascia mai e che cerchiamo ad ogni stagione: i pantaloni neri, che stanno bene su tutto e in qualsiasi modello.

Chi annovera il nero tra i suoi colori preferiti del guardaroba lo comprendiamo molto bene. Al pari del denim è super versatile, ed è per questo che i pantaloni neri sono must have di ogni stagione, con cui divertirsi a creare look dal mood sempre diverso. E di modelli ce ne sono così tanti, che ad ogni arrivo di stagione conviene acquistarne più di uno così da essere sempre pronte a realizzare look originali, basic e pret a porter.

Pantaloni neri: larghi, a zampa, stretti, i modelli

Non solo i modelli, ma anche i tessuti fanno la differenza quando si parla di pantaloni neri. Si pensi ad esempio a quelli in jeans, oppure a tessuto più ricercati come la seta da riservare ad occasioni speciali: un dettaglio che ci offre qualche indizio in più per decidere il mood del nostro outfit.

– Gli skinny, modello stretto per eccellenza, che possiamo trovare sia in tessuto jeans, ma anche in cotone, sono il modello dell’ultimo minuto. La comodità forse viene decisamente meno, – fatta eccezione quelli in tessuto tecnico dei marchi sportivi – , ma il tocco chic è sempre assicurato.

– Difficile non innamorarsi del modello a zampa, da valorizzare con scarpe decisamente alte, che ci tratti di stivali con plateau o con tacchi a spillo. Slanciano la figura e sono anche comodi, ecco perché sono un modello a cui rinunciare è impossibile.

– E per chi indossando i pantaloni non vuole rinunciare alla comodità da indossare e da abbinare facilmente, che siano jogger, baggy o mom fit, uno di questi modelli larghi in versione nera è una chicca che ci salverà in diverse occasioni.

Pantaloni neri: come abbinarli

Può sembrarvi scontato parlare di nero e abbinamenti, dato che stiamo parlando con il colore che per eccellenza è definita come la nuance che sta bene con tutto. Vero, ma ci sono alcuni colori che possono rendere il nostro outfit nero ancora più particolare.

– Partiamo dal basic: bianco o beige insieme al nero creano un duo chic, ma anche una triade volendoli abbinare tutti e tre. Un look che consigliamo per un appuntamento elegante, quando il dress code è tutto.

– Accostamento sottovalutato ma che invece può essere un perfetto sostiuto al vestito nero. Parliamo di un look total black, con tanto di accessori come scarpe e cappellino, a cui aggiungere dei bijoux argento. L’effetto è anche un po’ rock come ce lo propone Valentina Ferragni.

– Anche e soprattutto con il nero, non abbiate timore di osare: avete presente quella camicia fantasia, oppure quella maglietta esotica che non sapete come abbinare? Il pantalone nero sarà la vostra soluzione, senza timore di essere banali perché la sobrietà del nero valorizzerà il vostro outfit top originale.

Fonte foto di copertina:

https://www.pexels.com/it-it/foto/paesaggio-moda-persona-mani-3522692/