Un accessorio indispensabile, versatile e che ad ogni stagione si conferma il must have per eccellenza. Le borse nere sono quel dettaglio che sta bene su ogni look.

Qualunque sia la forma o il modello che catturi la nostra attenzione, le borse nere sono l’accessorio indispensabile che domina il nostro guardaroba, anche in quest’autunno/inverno 2020-2021. Minibag, in formato zaino, pret a porter, possiamo puntare su modelli classici da portare a mano in occasioni più eleganti, o a tracolla everyday per una borsa nera da portare tutti i giorni e che ci faccia compagnia nelle occasioni più disparate. In ufficio, per una passeggiata o un aperitivo, la borsa nera è la bag più versatile.

Borse nere piccole eleganti: mini e pratiche pret a porter

Una borsetta nera è un piccolo dettaglio con cui possiamo sempre impreziosire il nostro look, sia quotidiano che in occasioni speciali. Partiamo dalle borse trend di quest’anno, che si presentano dal design moderno, perfette per chi gradisce una bag versatile da adattare a look casual ma anche eleganti.

– A conquistare immediatamente il cuore delle fashion addicted quest’anno è stata la nuova bag firmata Chiara Ferragni. In formato mini con il logo del brand in primo piano, ma anche large, la si può portare a mano ma anche con la pratica tracolla. Un modello chic e dal design fresco.

– Raffinata, un perfetto incontro tra classicità e dettagli moderni è la borsetta nera da portare a spalla o mano proposta da Coccinelle. Valorizzata dalla pelle in design pitone, i dettagli in color oro e dalle linee tondeggianti, la rendono una perfetta urban bag.

Borse nere grandi: comode e cheap

Per chi magari ama cambiare e rinnovare la propria collezione di borse ogni anno, soprattutto se parliamo di un evergreen come le borse nere, l’ideale è spendere bene seguendo ogni anno la tendenza del momento.

– Cheap and chic è lo zainetto, amatissimo da molte di noi perché perfetto anche per andare in ufficio. I modelli di oggi, molto più ricercati e attenti ai dettagli, ci permettono di mantenere anche una certa eleganza come nel modello proposto da Samsonite.

– Modello cheap ma da business woman, dalla grandezza perfettamente calzata su un portatile, è la nuova office bag di Carpisa. Una tracolla decisamente pratica e comoda, che possiamo sfoggiare su look formali ma anche post lavoro. Da business bag a versatile casual bag.